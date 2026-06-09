16-jarige renner vliegt door ruit van auto op parcours: zo gaat het met hem

Een zware val tijdens de juniorenkoers Jesseren-Borgloon had veel slechter kunnen aflopen voor Samuel D’Evola. De 16-jarige renner vloog door de achterzijruit van een auto op het parcours, maar kwam er wonderwel zonder zware verwondingen vanaf.

Spectaculaire crash in volle koers

De juniorenwedstrijd Jesseren-Borgloon werd zondag opgeschrikt door een ernstig ongeval. Samuel D’Evola reed samen met een medevluchter aan de leiding toen het misging tijdens een snelle afdaling in Zammelen.

Een automobiliste was op het parcours terechtgekomen en kon haar voertuig niet meer tijdig verplaatsen. De jonge Belg kon een aanrijding niet meer vermijden. Met een snelheid van ongeveer 65 kilometer per uur knalde hij tegen de achterkant van de wagen en vloog door een zijruit.

“Ik zag de achterkant van de auto op me afkomen. Ik had geen tijd meer om mijn remmen vol dicht te knijpen”, blikt Samuel in Het Belang van Limburg terug op het angstaanjagende moment.

Wonder boven wonder zonder zware letsels

Na het ongeval kreeg Samuel onmiddellijk medische zorgen en werd hij overgebracht naar het ziekenhuis van Tongeren. Daar bleek al snel dat de schade veel beperkter was dan aanvankelijk gevreesd.

De 16-jarige liep kneuzingen, blauwe plekken en schrammen op, maar hield geen breuken of hersenschudding over aan de klap. Nog dezelfde avond mocht hij het ziekenhuis verlaten.





“Ik heb goed geslapen en voel me al een stuk beter”, vertelt de jonge renner. De grootste opluchting is dat hij geen ernstige blessures opliep. “Ik heb een goeie engelbewaarder.”

Ook zijn vader Fabian beseft dat het veel erger had kunnen aflopen. Volgens hem heeft zijn zoon bijzonder veel geluk gehad bij de spectaculaire botsing.

Sportieve ontgoocheling overheerst

Hoewel de fysieke gevolgen meevallen, overheerst bij Samuel vooral de teleurstelling over het sportieve resultaat. Hij lag op kop van de wedstrijd en maakte kans op een mooi resultaat.

“Ik ben erg ontgoocheld dat ik de koers niet heb kunnen uitrijden”, geeft hij eerlijk toe. Zijn vader herkent die mentaliteit. Volgens Fabian is de gemiste kans op een sterke uitslag voor zijn zoon momenteel erger dan de pijn van zijn verwondingen.

Ook Laurent Mars, jeugdverantwoordelijke van zijn ploeg Trustup-CC Chevigny, probeert het voorval in perspectief te plaatsen. “Je hebt het podium wel niet gehaald, maar je hebt je twee benen nog.”

Blik alweer op de volgende koers

Ondanks de zware klap denkt Samuel al aan zijn terugkeer in competitie. Na enkele dagen rust hoopt hij opnieuw een rugnummer op te spelden.

“Als ik me nog wat beter voel, ga ik zondag al opnieuw deelnemen aan een wedstrijd”, klinkt het strijdvaardig. Vallen hoort volgens hem bij het wielrennen en hij laat zich niet afschrikken door het incident.

Opmerkelijk genoeg bleef ook zijn fiets grotendeels gespaard. Alleen zijn helm en bril zijn onherstelbaar beschadigd. Voor Samuel is dat bijzaak. De jonge renner beseft dat hij bijzonder veel geluk heeft gehad en kijkt vooral vooruit naar zijn volgende koers.