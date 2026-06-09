📷 Diskwalificatie ging stap verder dan eerst gedacht: politie sleurt renner van fiets

Een opvallend incident heeft de slotrit van de Tour de l’Oise overschaduwd. Jan-Willem van Schip werd niet alleen gediskwalificeerd, maar weigerde ook de koers te verlaten, waarna de Franse politie moest ingrijpen.

Diskwalificatie zorgt voor opschudding

De slotrit van de Tour de l’Oise kreeg een opmerkelijk einde voor Jan-Willem van Schip. De 31-jarige Nederlander van Azérion/Villa Valkenburg werd door de wedstrijdjury uit koers genomen omdat hij volgens de officials de reglementen had overtreden. Van Schip droeg een bidon onder zijn shirt, ter hoogte van zijn borst of buik, en dat is niet toegelaten.

De renner was het niet eens met die beslissing en besloot de wedstrijd niet vrijwillig te verlaten. Daarmee liep de situatie snel uit de hand en werd het een van de meest besproken incidenten van het wielerweekend.

Politie moet tussenbeide komen

Volgens de Franse krant Ouest France weigerde Van Schip de instructies van de wedstrijdleiding op te volgen. De Italiaanse wedstrijdcommissaris Rosella Bonfanti kondigde daarop een uitzonderlijke maatregel aan. "Nummer 31 weigert de koers te verlaten, ondanks een diskwalificatie. Hij zal gestopt worden door de gendarmerie", is op een vrijgegeven geluidsfragment te horen.

Die waarschuwing bleef niet zonder gevolg. De Franse politie greep effectief in en haalde de Nederlander uit de koers. Zijn ploeg bevestigde achteraf dat de gendarmerie tussenbeide kwam. Op sociale media verschenen beelden waarop te zien is hoe Van Schip tot stilstand wordt gebracht en van zijn fiets wordt gehaald.

Discussie over de regels

Volgens het officiële communiqué van de organisatie werd Van Schip gediskwalificeerd wegens het dragen van niet-conforme kledij, een overtreding van UCI-regel 2.12.007. Daar bleef het niet bij, want hij kreeg ook een boete omdat hij de instructies van de wedstrijdjury niet opvolgde.





De Nederlander zelf kreeg echter een andere uitleg. Volgens hem was de bidon onder zijn shirt de aanleiding voor de sanctie. Ook dat is volgens UCI-regel 1.3.032 verboden. Van Schip is ervan overtuigd dat hij zelf geen fout beging en legde zich niet neer bij de beslissing van de jury.

Van Schip niet aan zijn proefstuk

Jan-Willem van Schip staat al langer bekend als een renner die de grenzen van het reglement opzoekt. De Nederlander kwam in het verleden al vaker in opspraak door zijn onorthodoxe rijstijl en opvallende acties in het peloton.

Het incident in de Tour de l’Oise voegt een nieuw hoofdstuk toe aan die reputatie. De diskwalificatie alleen al zorgde voor discussie, maar vooral het feit dat de Franse politie de renner uiteindelijk uit koers moest halen, maakt deze zaak uitzonderlijk. Daarmee ging de sanctie een stuk verder dan een gewone uitsluiting en zal het voorval wellicht nog een tijd nazinderen in de wielerwereld.