Is het einde van Pogačar in zicht? Ploegbaas doet opvallende voorspelling

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Is het einde van Pogačar in zicht? Ploegbaas doet opvallende voorspelling
Foto: © photonews

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Tadej Pogačar lijkt al enkele jaren onklopbaar, maar volgens Ralph Denk zal ook aan die dominantie ooit een einde komen. De CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe legt uit waarom zelfs de grootste kampioenen niet eeuwig blijven winnen.

Pogačar blijft de grote favoriet

Voor Ralph Denk bestaat er weinig twijfel over de huidige machtsverhoudingen in het peloton. De Sloveen steekt volgens hem met kop en schouders boven de concurrentie uit. "Een renner van zijn niveau kan de Tour winnen. Maar we zien een uitzonderlijke Tadej Pogačar", zegt hij in de Tourspecial van Procycling.

Volgens Denk is de wereldkampioen bijzonder moeilijk te kloppen wanneer alles volgens plan verloopt. In een rechtstreeks duel ziet hij weinig renners die een antwoord hebben op de Sloveen.

Ook kampioenen zijn kwetsbaar

Toch wil Denk de Tour nog niet op voorhand beslissen. Wielrennen blijft volgens hem een sport waarin veel kan gebeuren. "Ook Pogačar kan vallen. Hij kan ziek worden. Hij kan een slechte dag hebben."

Daarmee verwijst hij onder meer naar eerdere Tours waarin de Sloveen tijd verloor door pech of een mindere dag. Voor Red Bull-BORA-hansgrohe is het dan ook belangrijk om altijd klaar te zijn als zich een kans voordoet.

Niemand blijft eeuwig winnen

Denk trekt de vergelijking met enkele van de grootste namen uit de wielergeschiedenis. Volgens hem ontsnapt niemand aan het natuurlijke verloop van een carrière. "Zelfs voor de grootste kampioenen komt de dag waarop het voorbij is. Indurain, Merckx, Sagan, Armstrong."

Volgens de Duitser speelt ook de mentale en fysieke energie een belangrijke rol. Zelfs de grootste sterren kunnen dat niveau niet eindeloos volhouden.

Maar wanneer komt dat moment?

De grote vraag is natuurlijk wanneer de suprematie van Pogačar zal eindigen. Daar wil Denk zich niet aan wagen. "Ook voor Tadej komt dat moment ooit. Is dat binnen twee of acht jaar? Niemand weet het."

Voorlopig blijft de Sloveen volgens hem de te kloppen man. Toch blijft Red Bull-BORA-hansgrohe geloven in zijn eigen kansen. Want ook al lijkt Pogačar onklopbaar, in de Tour de France kan één moment het volledige klassement op zijn kop zetten.

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