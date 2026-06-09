'Soudal Quick-Step én Lotto-Intermarché strikken elk één jonge Belg'

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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'Soudal Quick-Step én Lotto-Intermarché strikken elk één jonge Belg'
Foto: © photonews

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De transfercarrousel in het peloton draait op volle toeren en Soudal Quick-Step en Lotto-Intermarché roeren zich. Beide teams zouden naar verluidt een Belgisch talent aan boord halen.

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het zou gaan om Milan Lanhove (22) en Yordi Corsus (20). Beide renners maken de overstap naar de WorldTour.

Lanhove trekt naar Soudal Quick-Step

Lanhove maakt volgens de genoemde bron de overstap van Team Flanders - Baloise en trekt naar Soudal Quick-Step. De Belgische formatie zou groeimarge zien in onze jonge landgenoot, die een goed voorjaar afwerkte.

Lanhove werd onder meer 25e in de Brabanste Pijl, 36e in de Amstel Gold Race en 39e in de Waalse Pijl. In Gullegem Koerse werd hij onlangs tweede na Matys Grysel (Lotto-Intermarché). Soudal Quick-Step ziet daardoor potentieel in de Vlaams-Brabander, die bekendstaat als een allrounder.

Ook Corsus verkast naar een ander team

Ook veldrijder Yordi Corsus (20) zal bij een ander team aan de slag gaan. Hij verlaat Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw en trekt naar Charles Liégeois - Deschacht. Dat is een veldritploeg binnen Lotto-Intermarché. 


Corsus liet zich afgelopen winter opmerken met twee podiumplaatsen bij de elites. Hij werd derde in de Exact Cross in Heerderstrand en deed in de Sluitingsprijs in Oostmalle één plek beter. Hij zou weleens vroegtijdig naar zijn nieuwe team kunnen trekken, ondanks dat hij nog een contract heeft tot eind dit jaar.

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