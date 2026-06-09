Soudal Quick-Step rekent op Giro-held: “We kijken ernaar uit”

Soudal Quick-Step trekt met hoge verwachtingen naar de Circuit Franco-Belge. Met Giro-uitblinker Paul Magnier als kopman hoopt de Belgische formatie opnieuw een hoofdrol te spelen in de uitdagende koers.

Paul Magnier maakt zijn rentree

Woensdag staat de 85e editie van de Circuit Franco-Belge op het programma. De wedstrijd over 195,6 kilometer tussen Doornik en Mont-de-l’Enclus staat bekend als een koers waarin aanvallers en snelle mannen allebei hun kans kunnen grijpen. Met twintig beklimmingen onderweg belooft het opnieuw een zware en aantrekkelijke wedstrijd te worden.

Bij Soudal Quick-Step is alle aandacht gericht op Paul Magnier. De 22-jarige Fransman verschijnt voor het eerst weer aan de start sinds zijn indrukwekkende Giro d’Italia, waar hij het puntenklassement op zijn naam schreef en liefst drie etappezeges boekte. Die prestaties hebben het vertrouwen binnen de ploeg alleen maar vergroot.

Sterke ploeg rond de kopman

Magnier krijgt in België de steun van een ervaren en veelzijdige ploeg. Ayco Bastiaens, Gil Gelders, Andrea Raccagni, Fabio Van den Bossche, Mathijs De Clercq en Stan Van Tricht moeten ervoor zorgen dat Soudal Quick-Step op verschillende scenario's voorbereid is.

Sportdirecteur Iljo Keisse heeft dan ook vertrouwen in zijn selectie. "We beschikken over een sterke ploeg en hebben meerdere opties om mee te doen voor een goed resultaat", vertelt hij in een mededeling van de ploeg aan onze redactie. Toch beseft de voormalige topsprinter dat de wedstrijd verre van eenvoudig zal zijn.

Zwaar parcours kan doorslag geven

Met twintig beklimmingen lijkt de Circuit Franco-Belge op papier geen loodzware klassieker, maar de opeenvolging van hellingen kan wel een belangrijke rol spelen. Naarmate de wedstrijd vordert, zal de vermoeidheid toeslaan en kunnen de sterkste renners het verschil maken.





Keisse kijkt dan ook met belangstelling naar het koersverloop. "Het is geen eenvoudige wedstrijd. Er zitten veel beklimmingen in het parcours en naarmate de koers vordert zal de vermoeidheid toenemen." Volgens de sportdirecteur eindigde de wedstrijd de afgelopen jaren vaak in een sprint van een uitgedunde groep en zou dat ook nu het geval kunnen zijn.

Binnen Soudal Quick-Step heerst vooral enthousiasme voor de Belgische afspraak. Vier renners keren terug in competitie na de Giro d'Italia en dat maakt het volgens Keisse extra interessant. "Het is afwachten hoe dat verloopt, maar één ding is zeker: we kijken ernaar uit."