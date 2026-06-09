Van Damme krijgt nieuw vertrouwen bij Belgian Cycling en droomt al luidop van 2030

Tom Van Damme blijft voorzitter van Belgian Cycling. De 64-jarige bestuurder werd herverkozen voor een vijfde termijn en wil de Belgische wielersport de komende jaren verder uitbouwen, met internationale kampioenschappen en veilige wielerbeleving als speerpunten.

Vijfde termijn voor Van Damme

Tom Van Damme blijft ook de komende vier jaar voorzitter van Belgian Cycling. Tijdens de Algemene Statutaire Vergadering kreeg de 64-jarige bestuurder opnieuw het vertrouwen en begint hij aan zijn vijfde opeenvolgende mandaat. Van Damme staat sinds 2010 aan het hoofd van de Belgische wielerbond, nadat hij Laurent De Backer opvolgde.

Met zijn herverkiezing blijft hij minstens tot 2030 het gezicht van de federatie. Eerder verzekerde hij zich al van een plaats in de raad van bestuur van de Internationale Wielerunie (UCI), wat de Belgische invloed binnen de wielersport verder versterkt.

Grote ambities voor de toekomst

Van Damme kijkt alvast vooruit naar de komende jaren. "Het blijft de ambitie van Belgian Cycling en mezelf om de vooraanstaande wielerfederatie bij uitstek te blijven", aldus de voorzitter in een gesprek met Sporza.

Daarbij wil de bond niet alleen sportief uitblinken, maar ook organisatorisch een voortrekkersrol spelen. België ontvangt de komende jaren verschillende internationale kampioenschappen, met als absolute hoogtepunten het WK veldrijden in Namen en het WK op de weg in Brussel in 2030.

Investeren in de nationale ploegen

Naast de organisatie van topevenementen wil Belgian Cycling verder bouwen aan de nationale selecties in alle disciplines. Volgens Van Damme vormen die ploegen een belangrijke schakel binnen de Belgische wielersport en brengen ze verschillende geledingen samen.





De nationale ploeg moet volgens hem een verbindende factor blijven tussen Cycling Vlaanderen, Wallonie-Bruxelles Cycling en de rest van de topsportwerking.

Wielrennen voor iedereen

Niet alleen de topsport krijgt aandacht. Van Damme benadrukt dat wielrennen toegankelijk moet zijn voor iedereen. "Wielrennen is voor iedereen: jong of oud, competitiesporter of recreant."

Daarbij blijft veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Belgian Cycling wil blijven investeren in een veilige omgeving waarin zowel wedstrijdrenners als recreatieve fietsers hun sport kunnen beoefenen. Met de blik op 2030 wil de bond zijn sterke positie in de internationale wielerwereld verder bevestigen.