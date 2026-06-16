Roxanne, vriendin van Mathieu van der Poel, komt terug op haar grootste uitspraak ooit

Jarenlang moest Roxanne Bertels niets van wielrennen weten. Tot een blessure haar plannen doorkruiste en ze zelf op de racefiets stapte. Intussen is de vriendin van Mathieu van der Poel helemaal verkocht aan een sport waarvan ze ooit zei nooit te zullen houden.

Nooit zeggen nooit

Dat Roxanne Bertels ooit zelf fan van wielrennen zou worden, had ze enkele jaren geleden nooit gedacht. Als partner van Mathieu van der Poel leefde ze wel mee met zijn carrière, maar zelf op de fiets kruipen stond niet op haar verlanglijstje.

In de podcast Superhlth geeft ze toe dat haar mening intussen helemaal is veranderd. "Ik zei dat ik nooit van wielrennen zou houden, maar dat neem ik terug", vertelt ze. Wat ooit een ver-van-haar-bedshow leek, groeide stilaan uit tot een nieuwe hobby.

Een blessure als keerpunt

Opvallend genoeg was het niet Van der Poel die haar over de streep trok. De aanleiding was een kleine heupblessure die haar tijdelijk aan de kant hield als loopster. "De dokter zei dat ik beter even niet kon hardlopen", legt Bertels uit. Op zoek naar een alternatief besloot ze een kans te geven aan de racefiets. Zonder grote verwachtingen, want haar liefde voor de wielersport was op dat moment nog ver te zoeken. Toch bleek die gedwongen keuze achteraf een schot in de roos.

Van tegenzin naar enthousiasme

De eerste kennismaking verliep niet meteen vlekkeloos. Zoals veel beginnende wielertoeristen moest Bertels wennen aan de houding op de fiets en de inspanningen die erbij komen kijken.

"Mijn eerste rit was niet zo leuk, maar daarna was het wel best gaaf", vertelt ze. Na enkele uitstappen begon ze steeds meer plezier te beleven aan het fietsen en ontdekte ze waarom zoveel mensen verslingerd raken aan de sport. Het hielp ongetwijfeld dat ze een van de beste wielrenners ter wereld dicht bij zich had. Van der Poel kon haar niet alleen praktische tips geven, maar ook tonen hoe mooi de sport kan zijn.



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Een gezondere levensstijl

De racefiets past perfect binnen de gezonde levensstijl die Bertels de voorbije jaren heeft opgebouwd. Naast fietsen loopt ze regelmatig, doet ze aan pilates en krachttraining en besteedt ze veel aandacht aan voeding en herstel. Sauna's en ijsbaden maken eveneens deel uit van haar routine.

Volgens Bertels heeft Van der Poel haar op dat vlak sterk geïnspireerd. "Mathieu heeft een goede visie op wat goed voor je is op het gebied van sport", zegt ze. Ze vraagt hem geregeld advies, niet alleen over fietsen, maar ook over een gezonde levensstijl in het algemeen.

Zelf kijkt ze met verwondering naar haar eigen evolutie. De Roxanne van vandaag verschilt enorm van de jonge vrouw die ooit beweerde nooit iets met wielrennen te zullen hebben. Dankzij een onverwachte blessure en een gezonde dosis nieuwsgierigheid ontdekte ze een nieuwe passie, en bewees ze dat sommige uitspraken beter niet voor eeuwig zijn.