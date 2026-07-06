🎥 Speelvogel Evenepoel amuseert zich rot ... op opmerkelijke wijze: "Nu sta jij er de hele tijd op te kijken"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Speelvogel Evenepoel amuseert zich rot ... op opmerkelijke wijze: "Nu sta jij er de hele tijd op te kijken"
Foto: © photonews

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De vorige keer dat we zo de speelvogel in Remco Evenepoel zagen, moet bij de podiumceremonie van de Ronde van Vlaanderen geweest zijn. Ook na de tweede rit in de Tour de France was het lachen, gieren en brullen met Remco.

Zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe is er als de kippen bij om ook die kant van Evenepoel aan de buitenwereld te tonen. Het was zondag alweer een warme dag in de Tour de France en dus nam Evenepoel achteraf een ijsbad. Het doden van de tijd deed hij wel op een erg opmerkelijke manier, namelijk door met badeendjes te spelen.

"Een ijsbad na de koers is nog nooit zo verdiend geweest." Dat laat Red Bull-BORA-hansgrohe weten op de Instagrampagina van de ploeg, met een bijhorend filmpje van Remco in het ijsbad. We zien hem in het ijsbad stappen en kort daarna krijgt hij enkele badeendjes toegestopt. Remco ziet er wel de fun van in om daarmee te spelen.

Evenepoel voelt zich wat bekeken

Met een brede lach op zijn gezicht gooit hij ze eens omhoog. Daarna duikt hij met zijn hoofd onder water, om goed de verfrissing op te zoeken. Hij moet zelf vervolgens toch heel hard lachen met de aanwezigheid van de badeendjes in zijn ijsbad. Ondertussen gaat het filmen maar door en het moet gezegd: Remco voelt zich wat aangekeken.

"Weet je, ik heb nooit echt helemaal mezelf kunnen zijn. Nu wil ik mezelf zijn en sta jij er de hele tijd op te kijken", richt hij zich al grappend tot de persoon achter de Red Bull-camera. Een zoentje van Remco richting een badeendje hoort blijkbaar ook bij zichzelf te zijn. Alle gekheid op een stokje: de sfeer zit er momenteel goed in bij Red Bull. 

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Halve minuut bonus op Lipowitz

De derde plaats van Evenepoel in de rituitslag zal er ook geen kwaad aan gedaan hebben. Naarmate de Tour verder vordert en blijkt wie nu de kopman is voor het algemeen klassement, zal het steeds meer een uitdaging zijn om die goede sfeer te behouden. Evenepoel heeft wel al een halve minuut bonus op Lipowitz.

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