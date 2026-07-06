Evenepoel betreurt UAE-beslissing en geeft nu toch nadeel toe van zijn aanpak in aanloop naar de Tour

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Evenepoel betreurt UAE-beslissing en geeft nu toch nadeel toe van zijn aanpak in aanloop naar de Tour

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Samen met zijn ploeg Red Bull koos Remco Evenepoel heel bewust voor een aanpak zonder wedstrijden in aanloop naar de Tour de France. Evenepoel ondervindt nu toch dat die aanpak niet zonder nadelen gehanteerd werd. Voorts had hij wel graag de vlucht het zien halen in de derde Tourrit.

Evenepoel kon niet helemaal zijn ding doen op de slothelling. "Ik voelde dat het beste eraf was", bekent hij bij Sporza. "Ik moest proberen volgen en daarna zo rap mogelijk naar de meet rijden. Ik had geen slecht gevoel, maar die extra punch is er nog niet. Dat komt omdat ik lang uit competitie was, denk ik. Ik beschouw dit gewoon als een lastige dag die ik overleefd heb. Het zal mij ook alleen maar beter maken."

Nochtans leek die punch er gisteren wel te zijn. "Het was een heel andere inspanning. Gisteren was het 700 meter doortrekken. Vandaag kwam er een tempoversnelling en was het 300 meter sprinten. Ik voelde bij het opdraaien van de klim dat ik heel rap kon rijden maar dat ik niet zou kunnen sprinten om te winnen. Het was de bedoeling om dat wel te kunnen doen."

Onhandig voor Evenepoel na 69 koersloze dagen

Evenepoel maakt zich sterk dat dit soort ritten hem beter zullen maken maar moet daar ook op hopen. Hij en Red Bull hebben heel bewust voor die 69 koersloze dagen gekozen. Als ze nu merken dat dit toch voor een nadeel zorgt bij bepaalde inspanningen in de finales, is dat toch niet bepaald handig in zijn strijd tegen de andere klassementsmannen.

Evenepoel had wel graag een aanvaller zien winnen in Les Angles. "UAE heeft alles onder controle. Het is misschien een beetje jammer dat ze de vlucht niet laten gaan. Het had wel een mooie kans geweest voor de vlucht. Als je voelt dat je kunt winnen, laat je het niet liggen. Ik denk wel dat zij de ploeg zijn die het verdienen."

Evenepoel doet meteen goed mee in klassement

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Na drie dagen Tour de France kunnen we spreken van een pittige start en daar kan Evenepoel met een relatief tevreden gevoel op terugblikken. In de Tour van 2024 deed hij van in het begin mee voor de eerste plaatsen in het klassement en dat is nu opnieuw het geval. Hopelijk is dat een positief voorteken.  

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