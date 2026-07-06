'Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer in zelfde ploeg als Roglic en die heeft nog verrassende plannen'

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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'Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer in zelfde ploeg als Roglic en die heeft nog verrassende plannen'
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel rijdt de Tour de France samen met Florian Lipowitz, maar met Primoz Roglic moet hij geen rekening houden. Mogelijk zal Roglic volgend jaar ook geen ploegmaat meer zijn.

Dat betekent niet dat Roglic op pensioen gaat. De Sloveen is inmiddels 36 en dus bestaan daar wel wat vraagtekens over. Marca meldt echter dat Roglic van plan is om nog een jaar door te gaan. Dit zou ook betekenen dat Roglic van plan is om weg te gaan bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Zijn contract bij de ploeg loopt dit jaar af.

Roglic zou op zoek gaan naar een ploeg waar hij zich belangrijk vindt, waar hij onderdeel is van het project en een goed omlijnde kalender. Zeker dat laatste ontbreekt er wel aan dit jaar bij Red Bull. Terwijl al snel duidelijk was dat Evenepoel en Lipowitz de Tour de France zouden rijden, lag de kalender van Roglic veel minder precies vast.

Roglic wil van Tour een doel maken in 2027

Hij zou wel normaal in het najaar de Vuelta rijden. Zijn plan voor volgend seizoen is om een nieuwe ploeg te vinden en van de Tour de France nog eens zijn groot doel te maken. In de eerste plaats wil hij een programma rijden waarvan hij vindt dat dit bij hem past. In het hoofd van Roglic hoort de Tour de France daar dus zeker nog bij.

Het is de vraag of dit ook realistisch is, want er is concurrentie genoeg onder de klassementsmannen op het hoogste niveau. Roglic zou ook minder weg van huis willen zijn en willen kiezen voor een nauwkeurig uitgekiemde voorbereiding. Dat zou een manier van werken zijn waar de viervoudig Vueltawinnaar zich in kan vinden.

Intenties van Roglic zijn duidelijk

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De intenties van Roglic zijn dus duidelijk: terugkeren naar de Tour in een team dat hem belangrijk laat voelen en dat zal niet Red Bull zijn. Iedereen weet dat Roglic in 2020 dicht bij de Tourzege was, maar hij werd tweede nadat hij het geel verspeelde in een klimtijdrit. In 2018 was hij ook al eens vierde geëindigd in de Tour. 

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