Opinie "Van der Poel is de man van de geloofwaardige woorden, maar zijn ambitie is dan wel bevreemdend"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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"Van der Poel is de man van de geloofwaardige woorden, maar zijn ambitie is dan wel bevreemdend"
Foto: © photonews
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Na de schade te proberen te beperken in de ploegentijdrit dacht Mathieu van der Poel dat de finale van de tweede rit te zwaar voor hem zou zijn. Hij had gelijk, zoals meestal. Maar waarom dan vooraf het dragen van de gele trui ambiëren?

Het pakken van de gele trui was toch het doel in de eerste dagen van de Tour de France. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat Alpecin-Premier Tech anders zo veel energie gestoken had in de voorbereiding. Na de ploegentijdrit wankelde die gele droom al. Wellicht waren de tijdsverschillen toch groter dan de ploeg voor ogen had.

De kloof tussen Van der Poel en Vingegaard bedroeg al 39 seconden. Met de passages over de Montjuïc leek het terrein van de eerste rit in lijn Van der Poel wel te liggen. Alleen verklaarde die zaterdagavond al dat deze rit door velen onderschat werd. Hij voegde daar zondag voor de start van de rit aan toe dat hij wellicht niet mee zou doen voor ritwinst.

Van der Poel gaf zichzelf maar een kleine kans

Als er zich een kans voordeed, zou hij die natuurlijk wel grijpen. Van der Poel beschreef het zelf als een kleine kans. Daarnaast haalde hij aan dat hij realistisch is ingesteld en inmiddels wel genoeg ervaring heeft om de koers goed in te schatten. Het verloop van de finale gaf Van der Poel overschot van gelijk. Het bleek te zwaar, onder meer door de intenties van UAE. 

Van der Poel overleefde wel de eerste schifting op de eerste keer Montjuïc, toen de groep der favorieten herleid werd tot een 35-tal renners. Toen ze volle bak begonnen koersen op de laatste passage, hield Van der Poel zich aanvankelijk nog wel overeind circa zesde-zevende positie. Toen leek het op zijn gezicht al duidelijk dat het niet van harte was.

Niet twijfelen aan woorden Van der Poel

Niet veel later was het voorbij: Van der Poel maakte nog wel tempo, maar er ontstond al snel een duidelijke kloof met de groep Pogacar. In de eerste twee dagen viel er dus geen gele trui voor Van der Poel te rapen. Aan zijn woorden moet je nooit twijfelen, is nog maar eens gebleken. Als hij zegt dat een rit te zwaar is, dan zal die dat meestal ook zijn.

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Alleen kun je je dan wel afvragen waarom Alpecin-Premier Tech met Van der Poel het geel ambieerde de afgelopen dagen? De vaststelling over de lastige finale in de tweede rit kon toch al veel vroeger gemaakt worden? Als Van der Poel niet zou kunnen meedoen voor ritwinst op dag 2, dan zou het geel sowieso te hoog gegrepen zijn.

Waarom trainde Alpecin-Premier Tech zo vaak op ploegentijdrit?

Waarom dan al die voorbereidende trainingen van het ploegentijdrijden, als Van der Poel er toch van overtuigd was dat de rit in lijn naar Barcelona te zwaar zou zijn? Die twee verhalen zijn moeilijk met elkaar te verbinden. Je kan natuurlijk altijd proberen omdat er nu eenmaal weinig anders op zit, maar met naïviteit is niemand geholpen.

Is die gele droom van Van der Poel dan echt voorbij? Wel, niet helemaal. Hij staat vijftiende op 1'26" van Vingegaard. Als Visma-Lease a Bike en de andere klassementsploegen een aanvaller in het geel willen, dan laten ze de vlucht vandaag voorop blijven. Zelfs als Van der Poel daar deel van zou uitmaken, bestaat er met al die hoogtemeters slechts een waterkans dat hij daar als beste uit komt.

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