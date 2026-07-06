Sterke Benoot vloekt hard op groot mankement in het wielrennen: "Het is kut, het is triestig"

Tiesj Benoot reed zondag een sterke koers, maar is toch niet te spreken over iets. De communicatie via de oortjes verliep moeizaam en daar stoort Benoot zich enorm aan.

Na afloop van de tweede etappe in de Tour de France vertelde Benoot aan Sporza dat hij echt goede benen had. Dat konden we ook zien, want Benoot deed een voortreffelijke kopbeurt in dienst van kopman Seixas op de laatste keer Montjuïc. Alleen had de Fransman eerder toch iets te veel energie verspeeld bij een terugkeer na een lekke band.

"Bij die lekke band van Paul was het even stressen." Dat heeft niet alleen met die lekke band op zich te maken. "Hij had eerst van fiets gewisseld met Aurélien Paret-Peintre. Daarna wilde Paul terug op zijn eigen fiets. Het duurde blijkbaar vrij lang eer ze dat in de ploegwagen begrepen hadden." Dat was in de radio moeilijk te verstaan.

Benoot stoort zich aan gebrekkige radio en oortjes

"Het is kut, met die radio’s", kan Benoot er moeilijk begrip voor opbrengen. "We zijn 2026 en nog altijd werken de oortjes niet voldoende. We kunnen bijna op de maan gaan wonen, maar we kunnen niet in de koers communiceren. Het is triestig", vloekt Benoot. Met betere communicatie zou er minder nervositeit aan te pas komen.

Dat zou de veiligheid in de koers dan weer bevorderen. In elk geval is het een goed teken om Benoot al op dit niveau te zien presteren. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend, nadat hij geopereerd werd voor een hernia in de onderrug. Daardoor miste hij zijn geliefde voorjaarsklassiekers waarin hij anders zelf een grote rol had kunnen spelen.

Benoot goede ploegmaat voor Seixas



In de Tour de France rijdt hij in dienst van Seixas. Als die zelf niet te veel last heeft van zijn valpartij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, zal hij aan Benoot een heel goede ploegmaat hebben. Dat lijkt nu al helemaal vast te staan.