Belgische wielerwereld in een diepe rouw na overlijden ex-wereldkampioen

De Belgische wielerwereld rouwt. Voormalig wereldkampioen achtervolging Dirk Baert is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat melden Het Nieuwsblad en Het Nieuws van West-Vlaanderen.

Dirk Baert werd op 14 februari 1949 geboren in het West-Vlaamse Zwevegem. Hij zou in de jaren zestig en zeventig uitgroeien tot een uitstekend wielrenner op de piste en de weg.

"Een pistier van de bovenste plank. Een heel vriendelijke man. Een kenner pur sang. Een grote seigneur op de wielerbaan", omschreef Renaat Schotte hem tijdens de Sporza-uitzending van de vierde rit in de Tour. "Dirk, je zal gemist worden."

Tien jaar profrenner

Baert was tien jaar profrenner tussen 1970 en 1980. Hij vierde grote successen op de piste. Hij werd zes keer Belgisch kampioen op de achtervolging en werd in diezelfde discipline wereldkampioen in 1971. Hij won ook de Belgische titel in het omnium.

Hij kroonde zich in 1968 tot Belgisch kampioen tijdrijden over 1 kilometer en nam in datzelfde jaar deel aan de Olympische Spelen in Mexico. Ook op de weg kon Baert uitstekend uit de voeten. Hij won verschillende koersen, waaronder een rit in de Ronde van Duinkerke en een etappe in de Ronde van België.

Roger De Cock



Baert was getrouwd met de dochter van wijlen Roger De Cock, een voormalig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Hij laat drie kinderen achter. Dochter Evelyne Baert werd zelf profrenster en won verschillende titels in het baanwielrennen.