Moet Remco Evenepoel zich zorgen maken? "Aangenaam is dat toch niet"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Moet Remco Evenepoel zich zorgen maken? "Aangenaam is dat toch niet"
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Remco Evenepoel kan terugblikken op een relatief geslaagde Tour-start. De medekopman van Red Bull-BORA-hansgrohe staat onder de mensen, maar maakte in de derde rit wel een minder goede indruk in de sprint. Dat zag ook Sven Nys, die zich vragen stelt over het gewichtsverlies van onze landgenoot.

Evenepoel had in de tweede rit sterk na de derde plek gesprint achter het UAE-duo Isaac del Toro-Tadej Pogacar. In de derde rit moest hij zich tevreden stellen met de achtste plaats op vier seconden van de ritwinnaar en de nieuwe gele trui, Tadej Pogacar.

De explosiviteit is er niet

Evenepoel voelt dat die extra punch er momenteel nog niet is. "Hij voelt al dat de explosiviteit er niet is wanneer Del Toro op kop komt", zag Sven Nys in de nabeschouwing bij Sporza. "Terwijl hij gisteren (zondag, red.) heel zelfzeker zijn interview gaf. Aangenaam is dat toch niet."

Evenepoel gaf in zijn interview na de derde rit bij de eerder genoemde bron aan dat de punch waarschijnlijk ontbreekt, omdat hij zo lang uit competitie is geweest.

De laatste koers van onze landgenoot voor de Tour was Luik-Bastenaken-Luik, wat betekent dat hij 69 dagen zonder competitie in de benen - of niet in de benen - had.

4 kilogram

Nys ziet echter een andere mogelijke reden achter het huidige gebrek aan explosiviteit bij Evenepoel. "Ik blijf toch zitten met die 4 kilogram die hij is kwijtgespeeld."

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"Ik vraag mij af hoe hij daar op lange termijn op zal reageren. Ik hoop voor hem dat het zeer goed uitpakt. Maar het blijft balanceren op een slappe koord."

De echte test moet nog komen

De echte test voor Evenepoel moet echter nog komen in het hooggebergte. Hij staat momenteel waar hij moet staan in het klassement, netjes achter Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Zijn specifieke aanloop op de Tour - met trainingen en hoogtestages, maar zonder wedstrijden - moet hem een stap laten zetten op de lange cols op grote hoogte. De vraag is of zijn lichaam zal reageren zoals verwacht.

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Remco Evenepoel

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