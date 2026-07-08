Thibau Nys doet bijzonder interessante onthulling over het rijden in de hitte

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Thibau Nys doet bijzonder interessante onthulling over het rijden in de hitte
Foto: © photonews

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Elke wielrenner in Europa heeft deze week dezelfde grote uitdaging: de strijd tegen de warmte of hitte. Zelfs als je niet meedoet aan de Tour de Franc. Thibau Nys zit er dus ook mee opgezadeld.

Thibau Nys is immers opnieuw vertrokken op stage. Dat deed hij na het behalen van een vijfde plaats in het Belgische Kampioenschap. Nys maakte toen een bijzonder gretige indruk. Dat is misschien ook wat Nys nodig had om beter te worden. Hij beleefde een zeer moeizame Ronde van Zwitserland, net grotendeels vanwege de hitte.

Tijdens de slotrit van die rittenkoers en het BK ging hij daar dan wel beter mee om. Een stijgende lijn lijkt dus wel aanwezig en die lijn wil Nys dus doortrekken op stage in Mallorca. Op het Spaanse eiland in de Middellandse Zee zijn er momenteel ook nog altijd hete temperaturen, net zoals de collega's van Nys die ook trotseren in de Tour.

Thibau Nys werkt hard op training

Thibau Nys geeft er een update over via zijn Instagrampagina, op de tonen van Dark Fantasy, een nummer van Kanye West. We zien hem de pedaalslagen vlot ronddraaien. Af en toe mag het er ook wat meer ontspannen aan het toegaan: hij laat de beentjes eens wat zwaaien. Over het algemeen zal hij natuurlijk wel hard labeur leveren.

Tijdens die trainingen is het dus ook opboksen tegen de hitte. ''Mallorca laat mij 17,7 liter per uur drinken'', verkondigt Nys. Zo geeft hij dus het gemiddelde aan van hoeveel hij drinkt. Dat is meer dan een leuk detail. Het is voor iedereen interessant om te weten hoeveel je precies moet drinken in hete temperaturen tijdens het leveren van sportieve inspanningen.

Thibau Nys rijdt later nog de Vuelta

Het zal voor Nys ook kwestie zijn om genoeg te blijven drinken, zodat het een geslaagde stage wordt waar hij dan later de vruchten van kan plukken. Dat zou dan moeten gebeuren in de Vuelta. Zijn beste resultaat dit seizoen is voorlopig een vierde plaats in de GP Gippingen.

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