UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

UAE Team Emirates-XRG pakte gisteren stevig uit in de Tour de France. Na sterk voorbereidend werk van onder meer Isaac del Toro ging Tadej Pogacar er alleen vandoor. De Sloveen hield stand en zette de Tour al helemaal naar zijn hand. Bij Ilan Van Wilder heerste na de rit onbegrip én bewondering.

De Tourmalet moest voor vuurwerk zorgen en loste die verwachtingen helemaal in. Tadej Pogacar werd door zijn team en laatste man Isaac del Toro uitstekend gepiloteerd en ging er op 4,3 kilometer van de top alleen vandoor. Jonas Vingegaard en de andere klassementsmannen hadden geen antwoord in huis.

Een verschrikkelijke dag voor Van Wilder

De Sloveen soleerde daarna naar de winst en legde de Tour mogelijk al in een beslissende plooi. Hij heeft momenteel 2 minuten en 42 seconden voorsprong op Vingegaard, zijn grootste concurrent. 

Ilan Van Wilder reed naar een knappe veertiende plaats en nestelde zich daardoor ook op de veertiende plaats in het klassement. Dat had naar eigen zeggen wel de nodige moeite gekost

"Het was echt verschrikkelijk", vertelde hij Sporza. "Het was weer warm en vanaf de start gingen ze vol voor de vlucht, die er maar niet kwam. Plots stonden we aan de voet van de Aspin. Dan weet je dat het om zeep is voor heel de dag."

Van Wilder snapt het niet

Van Wilder volgde z'n eigen ritme. "Op de Aspin was het tempo al verschroeiend en werd het peloton meteen uit elkaar gereten. Op de Tourmalet begonnen ze dan met een bizar hard tempo dat ik niet kon verteren. Ik heb mijn eigen tempo gekozen en heb daarna nog verrassend veel gasten opgeraapt. Zo ben ik nog bij de groep van Pidcock en nadien die van Carapaz geraakt."

UAE Team Emirates -XRG was opnieuw indrukwekkend. Dat zag ook onze landgenoot. "Ik snap het niet. Ik kan moeilijk begrijpen dat je zo dominant kunt zijn", klinkt het. "En dan die solo van Pogacar van 40 kilometer ... daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Het is een fantastische prestatie. Zonder pech voor Pogacar is de Tour gereden. Ik vrees dat het weer een jaar hetzelfde zal zijn."

Even op adem komen

Van Wilder mag vandaag wat op adem komen in de zo goed als vlakke rit van Hagetmau naar Bordeaux. Dat wordt naar alle verwachting een massasprint. Ook zaterdag is een vlakke rit voor de heuvelachtige etappe van zondag. Maandag is een rustdag.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar
Ilan Van Wilder

Meer nieuws

TDF Live: sprintersfestival in Bordeaux

TDF Live: sprintersfestival in Bordeaux

13:30
Emotioneel moment in Vive le Vélo: Sep Vanmarcke brengt ontroerende ode aan overleden neefje Milan Bral (21) Naast de fiets

Emotioneel moment in Vive le Vélo: Sep Vanmarcke brengt ontroerende ode aan overleden neefje Milan Bral (21)

12:50
Red Bull-baas sust na rel, Remco krijgt gelijk uit andere hoek: ''Belachelijk, worden ze gecoacht door AI?''

Red Bull-baas sust na rel, Remco krijgt gelijk uit andere hoek: ''Belachelijk, worden ze gecoacht door AI?''

11:50
Remco Evenepoel en Oumi Rayane spreken hun trots en liefde voor elkaar uit Naast de fiets

Remco Evenepoel en Oumi Rayane spreken hun trots en liefde voor elkaar uit

11:20
🎥 Wilde uitspraak! Ex-winnaar vermoedt dat Vingegaard ... de Tour niet uitrijdt: ''Een gebroken man gezien''

🎥 Wilde uitspraak! Ex-winnaar vermoedt dat Vingegaard ... de Tour niet uitrijdt: ''Een gebroken man gezien''

10:20
Sportieve baas geeft Remco deels gelijk en Vanmarcke optimistisch, maar De Cauwer en Nys brengen slecht nieuws

Sportieve baas geeft Remco deels gelijk en Vanmarcke optimistisch, maar De Cauwer en Nys brengen slecht nieuws

09:20
Wat een taferelen: Uijtdebroeks geeft over en ploeg verrast, Van Lerberghe reageert op zijn eigen exit

Wat een taferelen: Uijtdebroeks geeft over en ploeg verrast, Van Lerberghe reageert op zijn eigen exit

08:20
Na de uithaal: José ziet al drastische ingreep in nadeel Evenepoel en Sep voorspelt somber vervolg

Na de uithaal: José ziet al drastische ingreep in nadeel Evenepoel en Sep voorspelt somber vervolg

07:50
🎥 Afscheid in mineur: ex-gele trui geeft op na valpartij en breuk, dit is het keiharde verdict

🎥 Afscheid in mineur: ex-gele trui geeft op na valpartij en breuk, dit is het keiharde verdict

07:20
Eén concurrent voor plek 3 staat voor hem: deze goede of slechte zaken heeft Evenepoel gedaan in Pyreneeënrit Analyse

Eén concurrent voor plek 3 staat voor hem: deze goede of slechte zaken heeft Evenepoel gedaan in Pyreneeënrit

07:00
Roxanne, vriendin van Mathieu van der Poel, deelt emoties van zwangerschap met ervaringsdeskundige Naast de fiets

Roxanne, vriendin van Mathieu van der Poel, deelt emoties van zwangerschap met ervaringsdeskundige

20:00
Scherpe Evenepoel stoort zich aan medevluchters en is zelfs boos op Lipowitz: "Dit zal besproken worden"

Scherpe Evenepoel stoort zich aan medevluchters en is zelfs boos op Lipowitz: "Dit zal besproken worden"

19:02
TDF LIVE: Pogacar en Vingegaard reageren na eerste bergrit

TDF LIVE: Pogacar en Vingegaard reageren na eerste bergrit

18:12
UPDATE: Van Lerberghe en Uijtdebroeks geven op in zesde Tourrit

UPDATE: Van Lerberghe en Uijtdebroeks geven op in zesde Tourrit

17:08
🎥 Armstrong heeft hard verdict voor Van der Poel en Evenepoel: ''Hij is de tweede beste renner ter wereld''

🎥 Armstrong heeft hard verdict voor Van der Poel en Evenepoel: ''Hij is de tweede beste renner ter wereld''

15:05
Onthutsende mentaliteit ASO over renners die valpartijen riskeren blootgelegd: ''Echt pijnlijk''

Onthutsende mentaliteit ASO over renners die valpartijen riskeren blootgelegd: ''Echt pijnlijk''

09/07
Ploegleider Lodewyck wil niet weten van harde term die verwijst naar geschiedenis Evenepoel

Ploegleider Lodewyck wil niet weten van harde term die verwijst naar geschiedenis Evenepoel

09/07
UPDATE: Visbeek geeft uitleg bij vertrek bij Lotto-Intermarché

UPDATE: Visbeek geeft uitleg bij vertrek bij Lotto-Intermarché

09/07
Grote vragen over Van der Poel na gemiste kans voor Philipsen

Grote vragen over Van der Poel na gemiste kans voor Philipsen

09/07
Dé cruciale hoofdrolspelers bij unieke actie: ''Ik had akkoord met Van Aert en Vermeersch''

Dé cruciale hoofdrolspelers bij unieke actie: ''Ik had akkoord met Van Aert en Vermeersch''

09/07
Vanmarcke merkt iets op over Evenepoel in aanloop naar eerste klimtest op iconische cols in de Tour

Vanmarcke merkt iets op over Evenepoel in aanloop naar eerste klimtest op iconische cols in de Tour

09/07
Dit zijn dan wittebroodsweken: Lotte Kopecky en Axel Merckx laten zien hoe verliefd ze zijn

Dit zijn dan wittebroodsweken: Lotte Kopecky en Axel Merckx laten zien hoe verliefd ze zijn

09/07
Inspiratie gehaald bij Campenaerts? Gele trui zoekt lief: nog meer dames kunnen hun kans gaan Naast de fiets

Inspiratie gehaald bij Campenaerts? Gele trui zoekt lief: nog meer dames kunnen hun kans gaan

09/07
Stuyven tegen de grond gekatapulteerd in Tour de France: dit is de schade na valpartij en chaos

Stuyven tegen de grond gekatapulteerd in Tour de France: dit is de schade na valpartij en chaos

08/07
TDF LIVE: Nerveuze Vingegaard gered door fiets Campenaerts

TDF LIVE: Nerveuze Vingegaard gered door fiets Campenaerts

08/07
Voor de fanatiekelingen: details over gloednieuwe gouden machine die Evenepoel op beste niveau laat rijden

Voor de fanatiekelingen: details over gloednieuwe gouden machine die Evenepoel op beste niveau laat rijden

08/07
Thibau Nys doet bijzonder interessante onthulling over het rijden in de hitte

Thibau Nys doet bijzonder interessante onthulling over het rijden in de hitte

08/07
Het geheim achter prestaties Remco Evenepoel: ook een rol voor Oumi en zij overleeft zelf lastige afdaling

Het geheim achter prestaties Remco Evenepoel: ook een rol voor Oumi en zij overleeft zelf lastige afdaling

08/07
Ondanks prachtig verhaal van ouders doet Mathieu van der Poel één ding niet: "Dan moet hij al wanhopig zijn" Naast de fiets

Ondanks prachtig verhaal van ouders doet Mathieu van der Poel één ding niet: "Dan moet hij al wanhopig zijn"

08/07
Ontboezeming van David van der Poel in gesprek met Cavendish: ''Mathieu is altijd aan het klagen''

Ontboezeming van David van der Poel in gesprek met Cavendish: ''Mathieu is altijd aan het klagen''

08/07
Boonen praat heel openlijk over het ouderschap: ''Ik ben betere vader dan coureur'' Naast de fiets

Boonen praat heel openlijk over het ouderschap: ''Ik ben betere vader dan coureur''

08/07
Kreten van geluk door nieuws van vaderschap Mathieu der Poel: "Mama Corinne zat er al lang op te wachten" Naast de fiets

Kreten van geluk door nieuws van vaderschap Mathieu der Poel: "Mama Corinne zat er al lang op te wachten"

08/07
Adrie, José, Sven en David blijven in het ongewisse over Mathieu van der Poel: ''Hij was kort van stof''

Adrie, José, Sven en David blijven in het ongewisse over Mathieu van der Poel: ''Hij was kort van stof''

08/07
De Cauwer is kritisch voor Red Bull: "Hebben ze geen vertrouwen in Evenepoel en Lipowitz?"

De Cauwer is kritisch voor Red Bull: "Hebben ze geen vertrouwen in Evenepoel en Lipowitz?"

08/07
Adrie van der Poel kwaad op de Tourorganisatie en haalt uit: "Dit zijn dingen die echt beter kunnen"

Adrie van der Poel kwaad op de Tourorganisatie en haalt uit: "Dit zijn dingen die echt beter kunnen"

08/07
Na zwaar verlies alweer die droom: Toon Aerts en zijn partner hebben heuglijk nieuws aan te kondigen Naast de fiets

Na zwaar verlies alweer die droom: Toon Aerts en zijn partner hebben heuglijk nieuws aan te kondigen

08/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Sep Vanmarcke Adrie Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Tim Merlier Tadej Pogacar Jasper Philipsen Klaas Lodewyck Alex Molenaar Sven Nys Bert Van Lerberghe David Van Der Poel Florian Vermeersch Matteo Trentin Lotte Kopecky Olav Kooij Jai Hindley Axel Merckx

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved