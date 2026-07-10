UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is"

UAE Team Emirates-XRG pakte gisteren stevig uit in de Tour de France. Na sterk voorbereidend werk van onder meer Isaac del Toro ging Tadej Pogacar er alleen vandoor. De Sloveen hield stand en zette de Tour al helemaal naar zijn hand. Bij Ilan Van Wilder heerste na de rit onbegrip én bewondering.

De Tourmalet moest voor vuurwerk zorgen en loste die verwachtingen helemaal in. Tadej Pogacar werd door zijn team en laatste man Isaac del Toro uitstekend gepiloteerd en ging er op 4,3 kilometer van de top alleen vandoor. Jonas Vingegaard en de andere klassementsmannen hadden geen antwoord in huis.

Een verschrikkelijke dag voor Van Wilder

De Sloveen soleerde daarna naar de winst en legde de Tour mogelijk al in een beslissende plooi. Hij heeft momenteel 2 minuten en 42 seconden voorsprong op Vingegaard, zijn grootste concurrent.

Ilan Van Wilder reed naar een knappe veertiende plaats en nestelde zich daardoor ook op de veertiende plaats in het klassement. Dat had naar eigen zeggen wel de nodige moeite gekost

"Het was echt verschrikkelijk", vertelde hij Sporza. "Het was weer warm en vanaf de start gingen ze vol voor de vlucht, die er maar niet kwam. Plots stonden we aan de voet van de Aspin. Dan weet je dat het om zeep is voor heel de dag."

Van Wilder snapt het niet

Van Wilder volgde z'n eigen ritme. "Op de Aspin was het tempo al verschroeiend en werd het peloton meteen uit elkaar gereten. Op de Tourmalet begonnen ze dan met een bizar hard tempo dat ik niet kon verteren. Ik heb mijn eigen tempo gekozen en heb daarna nog verrassend veel gasten opgeraapt. Zo ben ik nog bij de groep van Pidcock en nadien die van Carapaz geraakt."





UAE Team Emirates -XRG was opnieuw indrukwekkend. Dat zag ook onze landgenoot. "Ik snap het niet. Ik kan moeilijk begrijpen dat je zo dominant kunt zijn", klinkt het. "En dan die solo van Pogacar van 40 kilometer ... daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Het is een fantastische prestatie. Zonder pech voor Pogacar is de Tour gereden. Ik vrees dat het weer een jaar hetzelfde zal zijn."

Even op adem komen

Van Wilder mag vandaag wat op adem komen in de zo goed als vlakke rit van Hagetmau naar Bordeaux. Dat wordt naar alle verwachting een massasprint. Ook zaterdag is een vlakke rit voor de heuvelachtige etappe van zondag. Maandag is een rustdag.