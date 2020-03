Olympische droom Nicky Degrendele spat uit elkaar, ook geen succes voor De Ketele/Ghys en Kopecky

Op het WK Baanwielrennen in Berlijn stond de laatste dag op het programma. Daarbij kwamen nog heel wat Belgen in actie.

Vooral voor Nicky Degrendele stond er nog heel wat op het programma. Zij moest vol aan de bak in het Keirin, wilde ze nog naar de Olympische Spelen in Tokio.

Uiteindelijk sneuvelde ze echter in de halve finales, waardoor er nog maximaal een zevende plaats in zit. En dat is te weinig om de Olympische Spelen te halen.

Geen enkele medaille

Lotte Kopecky werd in de puntenkoers tiende en bleef zo ook ver van de podiumplaatsen verwijderd, in de Madison werden Ghys en De Ketele vijfde. De Belgen sluiten het WK zo af zonder eremetaal.