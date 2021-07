Vader Van der Poel begrijpt de valpartij nog altijd niet: "Iemand iets kwalijk nemen?"

Adrie van der Poel zat in de auto op zijn smartphone te kijken toen hij zijn zoon Mathieu over de kop zag gaan.

De ontgoocheling is nog altijd heel groot in het kamp Van der Poel. "Het was een hele lange weg om op niveau te geraken. In een paar minuten is het afgelopen. In eerste instantie denk je daar niet aan als vader en ben je blij dat hij rechtstaat. Het is gewoon zonde dat zoiets gebeurt", zegt hij aan Sporza.

De plank blijft een groot punt van discussie. "Hij drukte zijn wiel naar beneden om over die plank te rijden. Als je daar dan aankomt en je merkt dat de plank er niet ligt, heb je een groot probleem want er is geen ruimte voor correcties."

Er is echter geen reden om iemand iets kwalijk te nemen. "De begeleiding doet al zoveel jaren goede dingen, dus ga ik ze nu niet afrekenen op een miscommunicatie. Het is gebeurd en het heeft geen zin om daarop voort te gaan."

Voor Nederland werden het al vreemde Olympische Spelen met enkele bizarre momenten.