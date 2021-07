Val Van der Poel, vergissing Van Vleuten en andere momenten waarop het misliep: de vreemde Spelen van Nederland

Het slaat voorlopig erg tegen op de Spelen voor Nederland. Momenten zoals bij de val van Van der Poel, waarbij het op onverwachte wijze misliep, zijn er al te veel geweest voor Oranje. We lijsten de opmerkelijke gebeurtenissen vanuit Nederlands oogpunt in enkele dagen Olympische Spelen op.

24/07

Er vertrekt een vlucht vanuit Amsterdam om een aantal atleten en leden van de media naar Tokio te brengen. Het moet zijn dat alles toch niet helemaal veiilig verliep. Een aantal passagiers testten positief op Covid-19, onder andere skateboardster Candy Jacobs, roerier Finn Florijn en taekwonda Reshmie Oogink. Later blijkt ook tennisser Jean-Julien Rojer besmet te zijn.

Ook in het hockey valt er weinig vreugde te rapen voor Oranje. Nederland is nochtans een sterk hockeyland, maar in zijn openingsmatch op de Spelen gaat het onderuit tegen België, onder meer door een hattrick van Hendrickx. Zelfs een trucje van de foor wordt toegepast: op een gegeven moment staat Nederland met een speler te veel op het terrein.

25/07

Met kanjers als Van der Breggen, Van Vleuten, Vos en Vollering in de ploeg lijkt Nederland onklopbaar in het vrouwenwielrennen, maar de wegrit draait uit op een ongezien fiasco. Een vroege vlucht krijgt meer dan tien minuten voorsprong en de Oostenrijkse amateurrenster Kiesenhofer blijft voorop.

Van Vleuten ontsnapt in de slotkilometers uit een groepje met favorieten. Ze wist echter niet dat er nog een renster voorop was. Toen Van Vleuten over de streep kwam, dacht ze dat ze olympisch kampioene was. Niet dus: de Nederlandse armada moet afdruipen met olympisch zilver.

26/07

Mathieu van der Poel is een grote kanshebber op olympisch goud in de cross-country, maar mag al snel een kruis maken over zijn ambities. In een afdaling komt Van der Poel zwaar ten val omdat tot zijn verbazing een plank die er in de verkenning wel nog lag is weggenomen.

Achteraf beweren Vader, een andere Nederlandse mountainbiker, en bondscoach De Knegt dat ze Van der Poel hadden gewaarschuwd dat de plank er niet meer zou liggen. Van der Poel wist echter van niets. Iets is daar toch grondig misgelopen in de communicatie.

In het BMX is Niek Kimmann de grote Nederlandse pechvogel. Die was nietsvermoedend zijn wedstrijd aan het afwerken toen een official plots nog wilde oversteken. Dat kwam niet goed: Kimmann kon de man niet meer ontwijken en knalde tegen de official aan.

In het 3x3 basketbal blesseert Ross Bekkering zich aan een vinger. Daardoor heeft TeamNL geen wisselmogelijkheden in zijn match tegen België. De drie andere Nederlanders slepen overtime uit de brand, maar België wint alsnog met 18-17. Daardoor maakt Nederland minder kans om bij de eerste twee te eindigen en die plaatsen geven rechtstreeks toegang tot de halve finales.