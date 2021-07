Mathieu van der Poel legt val uit: "Tijdens verkenning lag er een plank", medische update bekend

Mathieu van der Poel zag zijn Olympische medaille aan zijn neus voorbijgaan nadat hij een zware valpartij maakte na amper enkele minuten koers.

Achteraf liet ploegmaat Milan Vader weten dat er op de bewuste plek een plank lag en dat Van der Poel daarover wilde rijden. Maar de plank lag er niet tijdens het testevent en Vader liet dat weten. Ook bondscoach Gerben de Knegt bevestigt dat verhaal.

Opnieuw misgelopen in de communicatie bij Nederland? Bij de vrouwen kostte dat hen afgelopen weekend al de medaille.

Van der Poel reageerde na de mountainbikerit op Twitter. “Ik was niet op de hoogte”, vertelde de Nederlander. “Die plank lag er tijdens de verkenning wel. Ik had enkel meegekregen dat de plank op het testevent was weggehaald.”

Ook op Instagram deed hij zijn verhaal. “De mensen rondom mij weten hoe hard ik hiervoor gewerkt heb en hoe hard ik het wilde. Ik zou het parcours met m'n ogen dicht gereden kunnen hebben, maar ik wist niet dat ze de plank zouden weghalen.”

Van der Poel werd na afloop van de wedstrijd naar het ziekenhuis gebracht. Er was de nodige bezorgdheid over zijn hoop. Ondertussen liet ploegleider Christoph Roodhooft weten dat er geen breuken of barstjes werden vastgesteld.