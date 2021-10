Derde keer is goud! Lotte Kopecky is wereldkampioene in de puntenkoers!

Lotte Kopecky had eerder al twee medailles gepakt op het WK op de piste. De derde medaille die ze verovert is een gouden! Kopecky is wereldkampioene in de puntenkoers!

Lotte Kopecky is een carrière aan het uitbouwen om u tegen te zeggen. Eén keer eerder pronkte Kopecky al met goud op een WK baanwielrennen: in 2017, aan de zijde van de Jolien D'hoore in de ploegkoers. Ook de individuele bekroning is nu een feit.

In de puntenkoers in Roubaix was Kopecky de allerbeste. Ze kreeg nochtans wel met stevige concurrentie te maken, maar wist daarmee in de laatste ronden af te rekenen. In de slotfase van de puntenkoers behield Kopecky steeds de controle en met de glimlach op haar gezicht kon ze de wereldtitel vieren.