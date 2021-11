Wereldtopper houdt ermee op, maar wordt meteen bondscoach: "Er is zoveel potentieel ..."

Olympisch kampioen werd hij op een of andere gekke manier nooit, maar op EK's en WK's rijgde hij de successen aan elkaar. Nu is het echter einde verhaal.

Theo Bos heeft aangegeven dat hij ermee ophoudt als actief baanwielrenner. Bos is 38 jaar, maar zal dus niet meer op de baan te vinden zijn.

China

Hoewel: hij wordt meteen bondscoach bij de Chinese wielerbond en zal zo nieuwe Chinese toppers gaan opleiden.

"Er is zoveel potentieel in China en zoveel middelen. Er valt meer uit te halen dan er nu uitkomt", klinkt het in de podcast In Het wiel.