Verrassing van formaat: Kopecky krijgt ploegmate die elders nog onder contract lag voor 2026

Team SD Worx-Protime heeft zijn selectie voor 2026 uitgebreid met Nienke Vinke, de winnares van de jongerentrui in de Tour de France Femmes. Vreemd, want zij lag voor 2026 normaal nog onder contract bij Picnic PostNL.

Nieuwe aanwinst voor 2026

De Nederlandse renster tekende een contract voor drie jaar en sluit per 1 januari 2026 aan bij de ploeg. Sportief directeur Danny Stam benadrukt haar potentieel. “Wij zien in Nienke een renster die zich de komende jaren tot een klassementsrenster in de grote rondes kan ontwikkelen, maar ook een renster die in de Ardennenwedstrijden kort kan eindigen”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

Vinke behaalde dit jaar onder meer een achtste plaats in de Flèche Wallonne, een negende plek in het eindklassement van de Vuelta España Femenina en de winst van het jongerenklassement in de Tour de France Femmes.

Over die laatste prestatie vertelt ze over de pech die haar trof. “In de Tour had ik nog gehoopt om een dag dichter bij de grote klassementsrensters te eindigen. Mede door een lekke band in de voorlaatste rit lukte dat niet echt. Al is het winnen van de witte trui in de Tour natuurlijk wel heel bijzonder.”

Tweede kans voor SD Worx-Protime

Stam gaf aan dat de ploeg Vinke al langer volgde. “Het was al vroeg duidelijk dat Nienke een talent is. We zijn blij dat we een tweede kans hebben gekregen om met haar te werken. Het eerste jaar kan ze bij ons in de schaduw van rensters als Lotte Kopecky, Anna van der Breggen, Lorena Wiebes en Mischa Bredewold verder groeien.”

Vinke ziet veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen binnen het team. “Er zitten grote namen en rensters met heel veel ervaring in de ploeg. Daar hoop ik veel van te leren. Verder is het een team waar winnen heel belangrijk is. Ik hoop de meiden het komend jaar naar nieuwe overwinningen te helpen en zelf vanuit die rol ook weer stappen te zetten.”