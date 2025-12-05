"Hij heeft het gehad": Roodhooft pakt uit met stevig nieuws over Van der Poel

"Hij heeft het gehad": Roodhooft pakt uit met stevig nieuws over Van der Poel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel zal volgende week aan de start staan van de Werelbeker in Namen. Volgens Christoph Roodhooft staat de Nederlander er goed voor.

Een week geleden werd het veldritprogramma van Mathieu van der Poel officieel voorgesteld. De wereldkampioen zou maximaal dertien crossen rijden, maar achter twee crossen stond nog een vraagteken. 

Van der Poel aan de start in Namen

Dat was onder meer het geval voor de Wereldbeker in Namen op 14 december. De kans is groot dat Van der Poel er wel aan de start zal staan. "Hij staat er goed voor", zegt Christoph Roodhooft bij Sporza. 

"Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we bijna zeker zijn dat Mathieu in Namen aan de start zal staan. Ik heb het gevoel dat hij het wat heeft gehad met trainen. Hij is klaar om naar België te komen en wedstrijden te rijden."

Om zich helemaal klaar te stomen voor zijn terugkeer in het veld zal Van der Poel nog één of twee keer in het bos trainen, maar meer niet. Vooral werken aan zijn basisconditie blijft het belangrijkste voor Van der Poel. 

WK veldrijden hoofddoel van Van der Poel

Lees ook... 'Nu Deceuninck geen hoofdsponsor blijft: aankondiging van nieuwe naam nabij'Voor Van der Poel wordt het WK in Hulst op 1 februari het hoofddoel van zijn seizoen. Van der Poel deelt nu nog het record van zeven wereldtitels met Erik De Vlaeminck, met een achtste wereldtitel wordt hij alleen recordhouder. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Christoph Roodhooft

Meer nieuws

'Nu Deceuninck geen hoofdsponsor blijft: aankondiging van nieuwe naam nabij'

'Nu Deceuninck geen hoofdsponsor blijft: aankondiging van nieuwe naam nabij'

11:00
OFFICIEEL: Broers Roodhooft halen nieuwe hoofdsponsor binnen en kondigen ook nieuwe renner aan

OFFICIEEL: Broers Roodhooft halen nieuwe hoofdsponsor binnen en kondigen ook nieuwe renner aan

13:00
Duidelijkheid over sponsoring van Deceuninck bij Alpecin

Duidelijkheid over sponsoring van Deceuninck bij Alpecin

07:30
De vraag van één miljoen over Thibau Nys: deze crosslegende zegt ja!

De vraag van één miljoen over Thibau Nys: deze crosslegende zegt ja!

13:30
Alpecin-Premier Tech kondigt acht nieuwe renners, waaronder drie Belgen, aan voor 2026

Alpecin-Premier Tech kondigt acht nieuwe renners, waaronder drie Belgen, aan voor 2026

15:00
Doodeerlijke Wout van Aert: "Ik heb er niet echt van genoten"

Doodeerlijke Wout van Aert: "Ik heb er niet echt van genoten"

14:00
Analist spreekt klare taal over Evenepoel: "Pas als Roglic stopt"

Analist spreekt klare taal over Evenepoel: "Pas als Roglic stopt"

12:30
"Voor haar doe ik mijn hoed af": Bart Wellens kijkt zijn ogen uit

"Voor haar doe ik mijn hoed af": Bart Wellens kijkt zijn ogen uit

12:00
Strijd tegen Van Aert en Van der Poel: ploegleider van Thibau Nys zegt wat mogelijk is

Strijd tegen Van Aert en Van der Poel: ploegleider van Thibau Nys zegt wat mogelijk is

09:00
Visma Lease a Bike twijfelt niet: "Superster voor de komende twee of drie jaar"

Visma Lease a Bike twijfelt niet: "Superster voor de komende twee of drie jaar"

08:30
3 fietsroutes in Vlaanderen die verrassend mooi zijn in de winter

3 fietsroutes in Vlaanderen die verrassend mooi zijn in de winter

11:15
Cijfers om van te duizelen: dit effect hebben Van Aert en Van der Poel in de cross

Cijfers om van te duizelen: dit effect hebben Van Aert en Van der Poel in de cross

07:00
Pogacar wil nieuw talent ontwikkelen: "Maar 90 procent van de keren lijkt het op stront" Naast de fiets

Pogacar wil nieuw talent ontwikkelen: "Maar 90 procent van de keren lijkt het op stront"

10:00
Broers Roodhooft hebben bijzonder goed nieuws te melden

Broers Roodhooft hebben bijzonder goed nieuws te melden

18:30
"Daar moet hij wegblijven": Evenepoel krijgt belangrijke waarschuwing

"Daar moet hij wegblijven": Evenepoel krijgt belangrijke waarschuwing

08:00
"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

21:30
Jasper Philipsen spreekt klare taal over transfer die uiteindelijk niet doorging

Jasper Philipsen spreekt klare taal over transfer die uiteindelijk niet doorging

20:30
"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules Naast de fiets

"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules

20:00
Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

19:00
"Lastig om te geloven voor de buitenwereld": ploegleider spreekt klare taal over Thibau Nys

"Lastig om te geloven voor de buitenwereld": ploegleider spreekt klare taal over Thibau Nys

18:00
Gejuich en euforie: eerste cross in jaren krijgt meteen topaffiche

Gejuich en euforie: eerste cross in jaren krijgt meteen topaffiche

04/12
Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

17:00
Evenepoel is de Flandrien van 2025, maar de kloof was nipt: dit zijn de punten van de andere genomineerden

Evenepoel is de Flandrien van 2025, maar de kloof was nipt: dit zijn de punten van de andere genomineerden

16:30
Veiling van bijzondere fiets van Pogacar op weg naar straf hoogtepunt

Veiling van bijzondere fiets van Pogacar op weg naar straf hoogtepunt

04/12
Verrassing van formaat: Kopecky krijgt ploegmate die elders nog onder contract lag voor 2026

Verrassing van formaat: Kopecky krijgt ploegmate die elders nog onder contract lag voor 2026

04/12
🎥 De eerste beelden: Remco Evenepoel gespot op nieuwe fiets van Red Bull-BORA-hansgrohe

🎥 De eerste beelden: Remco Evenepoel gespot op nieuwe fiets van Red Bull-BORA-hansgrohe

04/12
OFFICIEEL Remco Evenepoel krijgt er nog een Belgische ploegmaat bij

OFFICIEEL Remco Evenepoel krijgt er nog een Belgische ploegmaat bij

04/12
Tim Merlier verklapt geheim en nieuw wapen bij Soudal Quick-Step

Tim Merlier verklapt geheim en nieuw wapen bij Soudal Quick-Step

04/12
Hoort Wout van Aert eigenlijk wel tussen de genomineerden voor de Flandrien te staan?

Hoort Wout van Aert eigenlijk wel tussen de genomineerden voor de Flandrien te staan?

04/12
Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

04/12
Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

04/12
Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys

Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys

04/12
Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

04/12
Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

04/12
Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

04/12
📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe

📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe

04/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Christoph Roodhooft Jasper Philipsen Tadej Pogacar Tim Merlier Tim Wellens Grischa Niermann Johan Bruyneel Frank Vandenbroucke Marijn De Vries Oliver Naesen Zdenek Stybar Lucinda Brand Mathieu Heijboer Bart Wellens Roger De Vlaeminck Primoz Roglic

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved