"Hij heeft het gehad": Roodhooft pakt uit met stevig nieuws over Van der Poel

Mathieu van der Poel zal volgende week aan de start staan van de Werelbeker in Namen. Volgens Christoph Roodhooft staat de Nederlander er goed voor.

Een week geleden werd het veldritprogramma van Mathieu van der Poel officieel voorgesteld. De wereldkampioen zou maximaal dertien crossen rijden, maar achter twee crossen stond nog een vraagteken.

Van der Poel aan de start in Namen

Dat was onder meer het geval voor de Wereldbeker in Namen op 14 december. De kans is groot dat Van der Poel er wel aan de start zal staan. "Hij staat er goed voor", zegt Christoph Roodhooft bij Sporza.

"Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we bijna zeker zijn dat Mathieu in Namen aan de start zal staan. Ik heb het gevoel dat hij het wat heeft gehad met trainen. Hij is klaar om naar België te komen en wedstrijden te rijden."

Om zich helemaal klaar te stomen voor zijn terugkeer in het veld zal Van der Poel nog één of twee keer in het bos trainen, maar meer niet. Vooral werken aan zijn basisconditie blijft het belangrijkste voor Van der Poel.

WK veldrijden hoofddoel van Van der Poel

Voor Van der Poel wordt het WK in Hulst op 1 februari het hoofddoel van zijn seizoen. Van der Poel deelt nu nog het record van zeven wereldtitels met Erik De Vlaeminck, met een achtste wereldtitel wordt hij alleen recordhouder.