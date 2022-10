Kenny De Ketele vertelt een anekdote over zijn wielervader: "Vanaf dat moment onafscheidelijk"

Kenny De Ketele komt in de 1e aflevering van 100 jaar Zesdaagse voor. Daarin vertelt hij een anekdote uit de oude doos.

In 100 jaar Zesdaagse zien we Kenny De Ketele zijn laatste Zesdaagse van Gent rijden. Het was ook de laatste keer dat hij bij Eddy Verbust op logement ging.

"We leerden elkaar kennen toen ik 17 jaar was", vertelde De Ketele. "Ik reed het Belgisch kampioenschap achter derny's. Michel Vaarten was toen bondscoach voor de piste en hij vroeg: 'Zit je hier nu weer alleen?'. Vaarten vroeg toen aan Verbust om zich over mij te ontfermen."

"Verbust vroeg meteen in zijn Gents accent: 'Manneke, moet ik je benen eens insmeren?' en vonk sloeg toen over en sindsdien waren we onafscheidelijk", ging De Ketele verder. "Ik had opeens een thuis die ik thuis niet had. Op een bepaald moment was ik daar dagelijks."