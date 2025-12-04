"Lastig om te geloven voor de buitenwereld": ploegleider spreekt klare taal over Thibau Nys

Thibau Nys domineerde de voorbije weken het veldrijden met zeges in Hamme, Tábor en Flamanville. Toch benadrukt ploegleider Eric Braes dat de realiteit achter die prestaties genuanceerder is.

Achter de schermen

Volgens ploegleider Eric Braes verliepen de laatste weken niet vlekkeloos. “De laatste twee weken waren absoluut geen superweken, ook al lijkt dat op basis van zijn uitslagen wel zo”, klinkt het bij WielerFlits. Nys kampte met verminderde trainingsintensiteit en een verkoudheid die uiteindelijk doorbrak.

Braes gaf aan dat de dominantie in de cross mede te danken was aan het feit dat Nys minder zware wegtrainingen afwerkte. “Dat is misschien lastig om te geloven voor de buitenwereld, want ik ben het eens dat Thibau tijdens de koersen bij momenten wel dominant leek.”

Evenwicht tussen cross en weg

De ploeg ziet dat de ambities van Nys verder reiken dan het veld. Minder lange trainingen in deze periode kunnen nadelig zijn voor het voorjaar op de weg. Daarom werd hij samen met Lars van der Haar op stage gestuurd om opnieuw volume op te bouwen.

Braes benadrukte dat het winnen van crossen niet ten koste mag gaan van de voorbereiding op de weg. Het overslaan van de Wereldbeker in Italië past in die strategie.

Lees ook... Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys›Het evenwicht blijft volgens hem een uitdaging. “Het is constant balanceren om de puzzel juist te leggen”, besluit hij. Met zijn jonge leeftijd van 23 jaar leert Nys steeds beter omgaan met de combinatie van disciplines.