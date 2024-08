Tom Pidcock doet memorabele inhaalrace niet over: concept zit hem dwars en houdt hem van belangrijke titel

Tom Pidcock is een multitalent, maar sommige concepten lenen zich nu eenmaal een stuk minder tot zijn koersstijl. Dat heeft hij op het WK mountainbike moeten ondervinden.

Het is nog niet eens zo lang geleden dat Pidcock op de Olympische Spelen in het mountainbike uitpakte met een weergaloze inhaalrace, die hij dan ook nog eens met winst kon afronden na een straf manoeuvre. Dan hebben we het over de crosscountry. In Andorra gaat nu ook alweer het WK mountainbike door. Daar waren ze in de eerste plaats toe aan de shorttrack, een veel korter format.

Pidcock heeft er zowat een patent op om van achteruit nog helemaal naar voren te vlammen. Het is iets wat we al regelmatig gezien hebben in het veldrijden en zeker ook in het mountainbike. Een concept als de shorttrack leent zich daar veel minder toe. Daar kun je je het gewoon niet permitteren om tegen een grote achterstand aan te kijken. De wereldtitel shorttrack is dus niet aan hem besteed.

Man die Pidcock versloeg op Spelen wint nu wel

De Brit geraakte weer in een situatie waarin hij terrein moest goedmaken. Hij begon ook nog aan die missie vol overtuiging, maar zette dit keer de inhaalrace te laat in. Omdat daar zoals aangehaald gewoon te weinig ruimte voor is. Pidcock strandde op 23 seconden van de nieuwe wereldkampioen, Victor Koretzky. Dat is de man die hij versloeg in de strijd om de olympische titel in de crosscountry.

Deze keer trok de Fransman dus wel aan het langste eind. Hij had aan de aankomst enkele tellen voorsprong op een trosje concurrenten. De Brit Charlie Aldridge spurtte naar zilver, de Zuid-Afrikaan Alan Hatherly naar brons. De Belg Jens Schuermans eidnigde zestiende. Pidcock zal zich nu richten op het WK in de crosscountry. In een langere koers zal hij zeker meer kans maken op de wereldtitel.

Geen medaille voor Pieterse

Ook de vrouwen hebben hun WK in de shorttrack reeds achter de rug. Het draaide uit op een sprint tussen Evie Richards en Pauline Ferrand-Prévot. Richards haalde het. De Zweedse Rissveds sleepte voor Pieterse het brons in de wacht. Ook Ferrand-Prévot en Pieterse krjigen dus de kans om zich in de crosscountry te revancheren.