Boonen mag zich aangesproken voelen: Benoot is constante kritiek op Van Aert grondig beu

Wout van Aert en Tiesj Benoot komen vrijdag na een stage van drie weken op Tenerife aan de start van de E3 Saxo Classic. Dat Van Aert steeds kritiek krijgt, vindt Benoot maar niets.

Met een hoogtestage van drie weken hebben Wout van Aert en Tiesj Benoot zich optimaal proberen voor te bereiden op hun hoofddoelen in het klassieke voorjaar. Voor Van Aert zijn dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Met die hoogtestage herhaalden Benoot en Van Aert hun aanpak van vorig jaar. Van Aert werd toen vijfde in de E3 Saxo Classic, daarna ging het mis in Dwars door Vlaanderen. Tiesj Benoot voelde zich ook super na die hoogtestage.

"Ondanks de barst in mijn heiligbeen plus zware val in de E3 Saxo Classic was ik op mijn beste niveau ooit in de Ronde van Vlaanderen. Zonder lekke band na de Paterberg, had ik gesprint voor de tweede plaats", zegt Benoot bij HLN.

Benoot is kritiek op Van Aert zat

Twee weken later werd hij derde in de Amstel Gold Race. Toch komt er veel kritiek op de aanpak van Benoot en vooral Van Aert. Zo begrijpt Tom Boonen niet dat Van Aert Milaan-Sanremo niet reed. Benoot is al die kritiek een beetje beu.

"Iedereen heeft een mening over Wout. Als hij Milaan-Sanremo niet rijdt, is het niet goed, en vanavond zal men zeggen dat het geen goed idee was geweest indien hij er wel aan de start had gestaan", stelt hij duidelijk.