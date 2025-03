Moet Van Aert vrezen voor ploegmaat Jorgenson? De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Matteo Jorgenson pakte voor het het tweede jaar op rij de eindzege in Parijs-Nice. Straks zakt de Amerikaan ook af naar Vlaanderen, moet Wout van Aert vrezen?

De E3 Saxo Classic (28 maart), Dwars door Vlaanderen (2 april) en de Ronde van Vlaanderen (6 april). Dat zijn de drie voorjaarsklassiekers die Matteo Jorgenson straks zal rijden, samen met ook Wout van Aert.

Vorig jaar deed de Amerikaan het uitstekend in die drie koersen. In de E3 werd Jorgenson vijfde, hij won Dwars door Vlaanderen en in de Ronde van Vlaanderen was hij de laatste die Mathieu van der Poel kon volgen op de Koppenberg.

Moet Van Aert vrezen voor Jorgenson?

José De Cauwer twijfelt echter of Jorgenson dit jaar ook weer kan scoren in het klassieke voorjaar. "In principe blijft hij toch vooral aan dat rondewerk werken. Het is een beetje een dubbeltje op zijn kant welke richting hij uit moet", zegt hij bij Sporza.

En de Amerikaan zei vorige week zelf dat hij redelijk scherp staat. "Terwijl je toch beter een paar kilo kan bijkomen voor wat meer weerbaarheid in de Vlaamse koersen. Ik zou hem dus niet meteen met stip aanduiden voor het Vlaamse voorjaar", zegt De Cauwer.

Voor Wout van Aert kan het wel goed nieuws zijn dat Jorgenson in topvorm verkeerd, de Amerikaan kan een bijzonder waardevolle hulp zijn in de jacht op een zege in de Ronde van Vlaanderen.