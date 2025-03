De uitdagers van Pogacar? Sergeant noemt drie gevaarlijke renners voor Milaan-Sanremo

Nu Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice achter de rug zijn, kan de laatste rechte lijn ingezet worden naar Milaan-Sanremo. Wie maakte afgelopen week indruk?

Wereldkampioen Tadej Pogacar kwam afgelopen week niet in actie in Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice na zijn overwinning en zware valpartij in de Strade Bianche. Toch wordt hij zaterdag weer dé topfavoriet in Milaan-Sanremo.

Pogacar won Milaan-Sanremo nog nooit, het parcours is niet lastig genoeg voor hem om echt het verschil te maken. Daardoor zijn er naast Pogacar nog heel wat favorieten voor Milaan-Sanremo van zaterdag.

Sergeant tipt Pedersen, Ganna en Van der Poel

Marc Sergeant zag afgelopen week drie renners indruk maken. "In Parijs-Nice was Mads Pedersen een hele week indrukwekkend", zegt hij bij Het Nieuwsblad. De Deen zou wat op revanche koersen omdat hij deze zomer de Tour niet mag rijden.

In Tirreno-Adriatico maakte Filippo Ganna veel indruk bergop, hij werd ook tweede in het eindklassement. Met zijn 86 kilogram is Ganna de zwaarste renner die ooit op het podium stond van de Italiaanse rittenkoers.

"Schrijf maar op: Pedersen en Ganna zijn klaar voor Milaan-Sanremo", stelt Sergeant. "Net zoals Mathieu van der Poel trouwens. Met wat meer meeval had hij minstens één rit gewonnen. Hij heeft gezien dat hij er klaar voor is."