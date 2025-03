Geen goed nieuws: Milaan-Sanremo zal geen 'primavera'-gevoel hebben voor de renners

Zaterdag staat Milaan-Sanremo op de agenda. Ook al start de lente vrijdag, toch zal het zonder 'primavera'-gevoel koersen izjn.

Heel wat kleppers verschijnen aan de start van Milaan-Sanremo. Dat belooft spektakel, al zullen de omstandigheden niet echt zijn wat je verwacht als je La Primavera zegt.

De voorbije jaren konden de renners telkens in droog weer koersen, maar dat zal dit keer niet het geval zijn. Er wordt al voor de start regen gegeven en die zal de hele dag door blijven vallen.

De temperaturen zouden wel meevallen. Aan de start zou het 8 graden zijn, ‘s middags zou de temperatuur in Sanremo oplopen tot 14 graden.

Maar vooral de regen zal dus spelbreker zijn, al wordt het geen helse koers zoals in het jaar 2013. Toen moest de wedstrijd zelfs even geneutraliseerd worden.

De renners moesten door afwisselend regen en sneeuw richting de finish rijden. De laatste keer dat de koers in de regen eindigde was in 2014. De finish bij de vrouwen is voorzien om 14.30 uur, de mannen komen aan rond 17 uur.