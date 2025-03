Roger De Vlaeminck scherp voor Mathieu van der Poel: "Waarom kan dat nu niet meer?"

De editie van Milaan-Sanremo van dit jaar was een van de mooiste in jaren. Mathieu van der Poel trok aan het langste eind, maar Roger De Vlaeminck is niet onder de indruk.

De voorbije jaren was Milaan-Sanremo vooral de klassieker van het lange wachten. Pas op de Poggio daagden de favorieten elkaar uit, waardoor het een bijzonder korte, maar daardoor ook spannende finale werd.

Dit jaar pakte UAE Team Emirates-XRG het anders aan door op de Cipressa al een moordend tempo op te legeen. Pogacar probeerde met heel wat aanvallen om Van der Poel te lossen, maar het lukte de wereldkampioen niet.

De Vlaeminck niet onder de indruk van zege Van der Poel in Milaan-Sanremo

De Nederlander won uiteindelijk in de sprint zijn tweede Milaan-Sanremo. "Mathieu van der Poel wint Milaan-Sanremo, maar zat 250 kilometer in het wiel, hé", is Roger De Vlaeminck echter kritisch bij Sporza Daily.

Ook over de tegenstand voor Van der Poel haalt De Vlaeminck zijn schouders op. "Nu heb je met Ganna één Italiaan op niveau en het is geen superman. In mijn tijd had je tien Italianen die tot de absolute top behoorden."

Van der Poel reed ook Tirreno-Adriatico, maar koos er zijn ritten uit en focuste zich niet op het eindklassement. "Zelf heb ik 6 keer Tirreno-Adriatico gewonnen en in die jaren ook 3 keer Milaan-Sanremo. Waarom zou dat nu niet meer kunnen?"