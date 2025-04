Na alle negativiteit over Van Aert: Pogacar laat zich bijzonder kritisch uit over sociale media

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er wordt bijzonder veel druk op de schouders gelegd van Wout van Aert in het klassieke voorjaar. Tadej Pogacar neemt het op voor Van Aert en gaf hem ook nog goede raad.

Van wie aan de stop staat, wordt er verwacht dat die altijd wint. Tadej Pogacar kan er zeker over meespreken, maar de Sloveen maakt het dan ook bijzonder vaak af. Dat in tegenstelling tot Wout van Aert.

Er wordt veel druk gelegd op Van Aert, van ex-renners, analisten, media en op sociale media. "Elke renner ervaart druk. Het is sneu wat er is gebeurd, maar dat is koers en Wout zal zijn rug wel rechten", zei de Sloveen op zijn persconferentie voor de Ronde van Vlaanderen.

"Het is het einde van de wereld niet als het even minder goed gaat. Het is maar wielrennen, toch?", stelt de wereldkampioen. Maar Pogacar begrijpt wel dat wat er op sociale media wordt geschreven een impact kan hebben.

Pogacar over zijn afkeer voor sociale media

"Sociale media zijn de kanker van onze maatschappij. Je kan een hele dag positieve dingen zien, maar het zal het negatieve zijn wat je zal onthouden. Het kan je dag verpesten en dat is het niet waard", stelde de Sloveen.

"Ik probeer sociale media en nieuwsberichten te vermijden", waarna Pogacar zich verontschuldigde tegenover de aanwezige journalisten. "Maar het is beter om je dat niet aan te trekken", besloot de wereldkampioen.