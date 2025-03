Past Thibau Nys wel in grootste wielercircus? Hij heeft zelf bedenkingen: "Ik zal teleurgesteld zijn maar zal het aanvaarden"

Thibau Nys heeft de laatste jaren al enorm grote stappen vooruit gezet. Aan hét wielercircus bij uitstek meedoen, is mogelijk een volgende stap.

Dan hebben we het uiteraard over de Tour de France. Wielerminnend België vraagt zich al een tijdje af of Nys junior er deze zomer in de Tour bij zal zijn. "Ik hoop dat ik in de selectie geraak, maar ik zal die moeten verdienen. Ik ben nog veel te jong om nu al mijn vaste stek te kunnen opeisen. Zo werkt het niet", beseft Nys in zijn interview voor de Vlaamse Wielrijder & Biker.

Nys heeft afgelopen winter wel hard gewerkt om net als in de cross ook op de weg opnieuw vooruitgang te boeken. "Ik zal teleurgesteld zijn als de Tour aan mij voorbijgaat, maar ik zal het aanvaarden. Ik rijd dan wellicht een andere wedstrijd, maar ik zou graag starten, ja. Ze zeggen altijd dat een motor van een renner pk's bijkrijgt via de Tour. Het zou welgekomen zijn."

Thibau Nys wil explosiviteit tonen

Thibau Nys wil zijn Tour-selectie verdienen in de zwaardere koersen in april. "Ik rijd o.a. de Ronde van het Baskenland waarmee ik me wil klaarstomen voor de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en de GP van Frankfurt." In die koersen kan hij zijn explosiviteit wel kwijt. "Daarom dat ik ook graag op mijn best wil zijn in die periode. Hoever mijn ambitie mag reiken weet ik niet, maar ik probeer dicht te eindigen."

Het is aan Lidl-Trek om te beslissen om Nys mee te nemen of niet. De renner zelf zit toch met wat vraagtekens. "Omdat het geweten is dat de ploeg nog nooit een renner voor zijn eerste grote ronde meteen naar de Tour stuurt. Dat is al één bedenking. Een tweede is dat de belangen binnen het team te groot zijn om een jonge renner startgelegenheid te geven om louter ervaring op te doen en te leren."

Thibau Nys zit met vragen over de Tour

Nys weet dat er in de Tour gepresteerd moet worden. "Het is geen kinderspel. Ga ik er fysiek klaar voor zijn? Het niveau van koersen ligt er gewoon veel hoger, maar ik ben bereid het beste van mezelf te geven."