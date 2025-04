Eindelijk weer aan de start, maar Thibau Nys verwacht twee problemen in zijn eerste koers

Thibau Nys maakt eindelijk zijn debuut op de weg. De Europese en Belgische kampioen veldrijden is er klaar voor, maar verwacht niet meteen dat hij zal winnen.

Op 2 februari kwam Thibau Nys voor het laatst aan de start van een koers, op het WK veldrijden pakte hij brons. Daarna ging Nys een week op skivakantie, waarna hij opnieuw begon te trainen in Spanje.

Die voorbereiding op zijn eerste koers begon de laatste twee weken toch lang te voelen, Nys heeft er dus zin om weer te koersen. Zaterdag komt Nys aan de start van de Gran Premio Miguel Indurain, een heuvelklassieker met heel wat hoogtemeters.

Nys rijdt eerste koers in zes maanden

"Over winnen wil ik zeker nog niet spreken, maar mijn vorm is goed genoeg om een rol te spelen in de finale. Het parcours moet me liggen. Op training krijg ik héél veel positieve signalen", zegt Nys bij Het Nieuwsblad.

Toch verwacht Nys dat het niet vanzelf zal gaan. Het is zijn eerste wegkoers sinds 25 augustus, meer dan een half jaar geleden dus. "Dan mis je koersritme en pelotongevoel", vreest Nys namelijk.

Vorig jaar won Nys negen keer op de weg, waarvan vijf in de WorldTour. "Het lijkt me onmogelijk om dit seizoen meer zeges te behalen, daar ben ik dan ook niet mee bezig. Ik wil vooral alles wat ik vorig jaar heb laten zien nu ook op een hoger niveau tonen."