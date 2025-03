Tom Boonen uit stevig zijn twijfels over Wout van Aert: "Had ik nooit gedaan"

Wout van Aert komt vrijdag in de E3 Saxo Classic voor het eerst in ruim drie weken nog eens aan de start van een koers. Hij werkte de voorbije weken een hoogtestage af op Tenerife.

Op 2 maart reed Wout van Aert met Kuurne-Brussel-Kuurne zijn laatste wedstrijd, vrijdag komt hij eindelijk weer aan de start van een wedstrijd. Met de E3 Saxo Classic gaat hij voor het eerst dit jaar de strijd aan met Mathieu van der Poel.

Van Aert doet dat dus na 26 dagen zonder competitie, nadat hij drie weken op Tenerife zat voor een hoogtestage. Vorig jaar kwam Van Aert met dezelfde voorbereiding aan de start, hij werd toen vijfde na onder meer een val op de Paterberg.

Boonen twijfelt aan aanpak Van Aert

Tom Boonen twijfelt echter of die voorbereiding van Van Aert de beste is. "Ik ging tijdens het voorjaar nooit op hoogtestage, maar Wout kent zichzelf goed genoeg om te weten wat het beste is voor hem", zegt Boonen bij HLN.

"De E3 is een heel moeilijke en complexe koers, je moet constant vechten. Het risico om niet te koersen in de aanloop naar zo’n wedstrijd had ik nooit genomen. Ik had liever de concurrentie van dichtbij gevolgd, zodat ik hen goed in het oog kon houden."

Van Aert keerde woensdag terug naar België na zijn hoogtestage, minder dan 48u later zal hij aan de start staan van de E3. Al mikt hij vooral op de Ronde van Vlaanderen op 6 april en Parijs-Roubaix op 13 april.