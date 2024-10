Lotte Kopecky houdt haar stralende glimlach, ook al is het 'maar' zilver: "Heeft me zoveel gegeven"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky pakte donderdagavond zilver op de afvalling. De voorbije twee keer had ze op het WK goud gepakt op dit onderdeel.

Lotte Kopecky kwam donderdagavond in de slotronde net dat beetje tekort om opnieuw het WK baanwielrennen in de afvalling op haar naam te schrijven.

Het was duidelijk dat dit seizoen heel veel gevraagd heeft van onze landgenote. Zondag rijdt ze nog de puntenkoers en ook daarin wil ze zich nog laten zien. Daarna is het tijd voor een meer dan welverdiende vakantie.

“Ik had hier natuurlijk liever gewonnen, maar ik besef dat ik niet alles kan winnen waar ik aan mee doe. Het komt niet op bestelling, er moet heel hard voor gestreden worden”, vertelde ze achteraf aan Het Laatste Nieuws.

Zilver is uiteraard een ontgoocheling, maar ze wil er zo graag bij zijn omdat de piste haar ding is. De voorbereiding is verre van ideaal, door alle andere disciplines die Kopecky rijdt.

“Ik ben opgegroeid met de piste. Als jonge renster heb ik zo enorm veel geleerd, ik ben overtuigd dat ik daardoor een betere renster ben geworden. Nu kan ik het niet meer loslaten, omdat het me gemaakt heeft tot de renster die ik ben. De piste heeft me ook al zo veel gegeven. Ik ben daar heel dankbaar voor, absoluut.”

Valpartij

De valpartij in de Simac Tour heeft haar ook niet veel goeds gedaan richting dit WK. “Ik viel op mijn schouder, dan mijn heup en daarna mijn hoofd. Ik was bang dat ik een hersenschudding zou hebben, maar gelukkig viel het mee. Al had de Simac Tour geen dag langer moeten duren.”

Kopecky werd goed verzorgd, maar tijdens de opwarming zag je dat de schouder haar zorgen baart. “Ik heb geen pijn, er zit wel nog stijfheid in de spieren, maar het heeft me niet gehinderd tijdens de race.”