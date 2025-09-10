Nederland leeft toe naar de grote missie van Mathieu van der Poel: "Dan is hij gewoon kandidaat-wereldkampioen"

Stilaan is het toeleven naar en aftellen tot het moment waarop Mathieu van der Poel zijn grote missie al dan niet waarmaakt. Kan hij wereldkampioen mountainbike worden?

Daar hebben ze het eerder al over gehad in de podcast In De Waaier. Thijs Zonneveld blikte terug op de Wereldbekerwedstrijd in Les Gets, waar Van der Poel eerst behoudend reed en vervolgens van circa plek 45 naar de kopgroep knalde. "Ik vond het echt fenomenaal wat ie deed, zeker omdat hij in de eerste ronden in de afdaling best veel tijd verloor."

Zonneveld steekt niet onder stoelen of banken dat dit veelbelovend is, ook omdat Van der Poel in Crans-Montana mogelijk een parcours voor de wielen krijgt dat hem beter ligt. "Dat belooft nog wel. Het parcours in Les Gets was niet supervoordelig voor hem, met veel te veel klimwerk. Hij was daar al de sterkste bergop. Kortere hellinkjes en een explosiever parcour gaat alleen maar meer in zijn voordeel werken."

Met meer agressiviteit kan Van der Poel voor goud gaan

In Les Gets wilde Van der Poel absoluut valpartijen vermijden en schuwde hij de risico's in het begin. Als hij dat wat kan bijstellen op het WK, zou het in Crans-Montana veel beter kunnen uitdraaien. "Als hij iets sneller agressiever wordt en iets sneller vooraan is, dan is hij gewoon kandidaat-wereldkampioen." Dat is een uitspraak die kan tellen.

Zo komt het Nederlandse enthousiasme, dat er wel vaker is in aanloop naar sportwedstrijden, weer bovendrijven. Speelt Van der Poel het straks dan toch weer klaar? "Er zijn natuurlijk wel meer kandidaten, maar dat hij überhaupt vooraan meedoet op een WK als je even instapt in een heel andere discipline, is echt weergaloos."

14 september de grote dag voor Van der Poel

Als hij in Crans-Montana meedoet voor de eerste plaatsen, verdient dat dus al applaus. Als hij daar als eerste over de meet komt, verdient dat bewondering. Op 14 september weten we hoe het Van der Poel vergaat op het WK mountainbike. 

