Mathieu van der Poel en Wout van Aert zetten crosswereld op zijn kop met complete verrassing

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben vanuit een bepaald standpunt voor een verrassing gezorgd met de aankondiging van hun veldritprogramma's. Van der Poel rijdt immers meer crossen dan Van Aert.

Voor aanvang van de winter werd het omgekeerd verwacht. Aanvankelijk werd er zelfs gespeculeerd of Van Aert er een langer veldritseizoen van zou maken dan de vorige seizoenen. Dat bleek al snel niet het geval en stilaan kwamen er signalen dat Van Aert later zou instappen dan voorzien. Het resulteert uiteindelijk in een beperkt programma van acht crossen.

Van Aert rijdt dus minder veldritten dan Van der Poel. Bart Wellens geeft bij WielerFlits toe dat dit voor hem toch ook een verrassing is. "We dachten misschien wel dat Mathieu niet zo veel crossen zou rijden en Wout juist meer, omdat hij nu zonder blessure uit het seizoen is gekomen. Maar het was juist omgekeerd", stelt de tweevoudig wereldkampioen vast.

Van der Poel en Van Aert crossen in logische periode

Op een andere manier is Wellens dan weer totaal niet verrast door hun programma's. "De crossen die ze meepikken, zijn in principe heel logisch. Het zijn de traditionele crossen tussen Kerst en Nieuwjaar." Bondscoach Angelo De Clercq heeft ook opgemerkt dat Van der Poel zijn veldritwinter langer door zal trekken dan Van Aert. "Dat begrijp ik wel."

De verrassing over het aantal crossen ligt in de eerste plaats bij Van Aert. "Ik had Van Aert vooral iets vroeger in de cross verwacht. Hij had wellicht na het stoppen van zijn wegcampagne ook zelf gedacht om iets vroeger te beginnen, maar daarna is hij naar Amerika geweest, en had hij een aantal verplichtingen met het team. Daardoor is het programma nu meer gebundeld."

Van Aert piekt richting het BK

Lees ook... WK-kansen gefileerd: kamp Van Aert moet bittere realiteit toegeven over rivaliteit met Van der Poel›Gelukkig volgt er wel een piek voor Van Aert op het Belgisch Kampioenschap, een kampioenschap waar hij ook al verschillende jaren niet meer aan heeft meegedaan. Daarna is het nog afwachten wat hij beslist voor het WK.