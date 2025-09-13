Mathieu van der Poel heel eerlijk over WK-voorbereiding en wil er niet van weten dat dit de laatste kans zou zijn

Mathieu van der Poel is eerlijk en realistisch: de voorbereiding op het WK mountainbike is met horten en stoten verlopen. Dat wil niet zeggen dat er zondag geen gouden medaille in zit.

In een video van Alpecin-Deceuninck geeft Mathieu van der Poel meer duiding bij zijn inspanningen om klaar te geraken voor dat WK. "Ik heb thuis goede trainingen gedaan, op zowel de wegfiets als de mountainbike. Een week geleden ben ik hierheen gekomen om het laatste specifieke werk te doen en ook om dikwijls op het WK-parcours te rijden", zegt hij vanuit Crans-Montana.

Van der Poel maakt de vergelijking met zijn generale repetitie. "Ik voel me iets beter dan in Les Gets. Daar waren niet alleen de benen maar ook de skills nog wat afwezig. Nu voel ik me wel goed genoeg op dit parcours. Laten we hopen dat dit volstaat om zondag bij de beteren te zijn", aldus Van der Poel, die bijna elke dag op het parcours gereden heeft.

Van der Poel moest zich aanpassen

"We zijn hier ook op hoogte: we zitten ongeveer 1500 meter boven het zeeniveau. Het is voor mij vrij belangrijk om me hieraan aan te passen. Ik weet dat ik hier gevoelig aan ben." Het was een zoektocht naar de ideale mix. "Ik probeerde elke dag een andere set-up en andere lijnen te rijden. Ik heb nu iets gevonden waar ik me comfortabel bij voel. Dat was de grootste focus deze week."

Van der Poel rekent ook op Dame Fortuna. "In de positie waar ik in start, heb je wat geluk nodig. Het is onvoorspelbaar. Ik heb dit ook niet zelf in handen. In Les Gets had ik dat geluk niet. Laten we hopen dat mijn eerste ronde zondag beter is. Het zal speciaal worden. Ik jaag al een tijd op de regenboogtrui in het mountainbike. Dat is met ups en downs gegaan."

Van der Poel benadrukt dat er nog kansen komen

Van der Poel is dus heel eerlijk over de weg naar het WK. "Ik zou niet zeggen dat dit mijn laatste kans is", benadrukt hij. "Ook in de volgende jaren kan ik er nog voor gaan. Het zou supermooi zijn om wereldkampioen te worden in één van de disciplines waar ik het meest van houd."