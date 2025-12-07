Van stevig conflict naar bromance: "Campenaerts heeft gezorgd dat ik Tourrit niet won, waarom deed hij dat?"

Van stevig conflict naar bromance: "Campenaerts heeft gezorgd dat ik Tourrit niet won, waarom deed hij dat?"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is best straf dat het tot een 'bromance' gekomen is tussen Victor Campenaerts en zijn ploegmaat Matteo Jorgenson. De Amerikaan onthulde onlangs dat hij Campenaerts vroeger als een 'vijand' zag.

Jorgenson kwam hiermee naar buiten in een video van Visma-Lease a Bike. In de podcast Domestique Hotseat kreeg Jorgenson de kans om verder uit te leggen hoe ze van rivalen naar een 'bromance' zijn gegaan. "Laat me als renner eerst zeggen dat hij één van de meest toegewijde jongens in het peloton is", opent hij zijn betoog over Campenaerts.

Campi is dus één van die renners die je liever in je eigen ploeg hebt dan in een andere ploeg. "Het is makkelijk om als tegenstander door hem geïrriteerd te geraken. Hij is in een koers zo locked in en heeft vaak geen idee wat er rond hem gebeurt", legt Jorgenson de hyperfocus van Campenaerts uit. "We zijn in het verleden in gespannen situaties beland."

Campenaerts reed in een Tourrit tegen Jorgenson

Er is één voorbeeld in het bijzonder dat Jorgenson altijd is bijgebleven. "Er is een vooral een situatie uit de Tour waar we nog vaak over praten. Het komt erop neer dat hij er eens voor gezorgd heeft dat ik een Tourrit niet kon winnen. Hij deed het niet eens uit zijn eigen belang, hij probeerde die rit niet te winnen. Hij had een ander belang."

Jorgenson had er het raden naar wat dat belang dan had kunnen geweest zijn. "Jarenlang vroeg ik mij af: waarom deed hij dat? Ik had hem dit wellicht altijd kwalijk genomen, tot hij bij de ploeg kwam en we het hebben uitgeklaard." Het was wellicht wel nodig dat ze dit onder elkaar konden uitpraten om daarna goede ploegmaats te worden.

In de Tour van 2025 plots beste maatjes

Van die gespannen situaties is nu nog amper iets te merken. Tijdens de laatste editie van de Tour viel het in de vlogs van Campenaerts net op hoe goed hij en Jorgenson inmiddels overeenkwamen. Het is des te opvallender als je achteraf hun geschiedenis hoort.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Matteo Jorgenson
Victor Campenaerts

Meer nieuws

Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen

Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen

14:00
Benji Naesen aan het peilen en stelt belangrijke vraag over vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step

Benji Naesen aan het peilen en stelt belangrijke vraag over vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step

13:30
🎥 Soudal Quick-Step neemt met prachtig filmpje afscheid van Remco Evenepoel

🎥 Soudal Quick-Step neemt met prachtig filmpje afscheid van Remco Evenepoel

13:00
Nog altijd onzekerheid rond Evenepoel en Vingegaard: Bruyneel legt uit wat het probleem is

Nog altijd onzekerheid rond Evenepoel en Vingegaard: Bruyneel legt uit wat het probleem is

12:30
Ex-Tourwinnaar windt er geen doekjes om: "Transfer van Remco Evenepoel de grootste transfer ooit!"

Ex-Tourwinnaar windt er geen doekjes om: "Transfer van Remco Evenepoel de grootste transfer ooit!"

12:00
Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel

Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel

11:00
Bruyneel reageert op groot nieuws van broers Roodhooft: "Als je je kunt associëren met Van der Poel..."

Bruyneel reageert op groot nieuws van broers Roodhooft: "Als je je kunt associëren met Van der Poel..."

10:00
"Zegen voor de sport": Hij heeft wielerwereld hoop gegeven door Evenepoel en Pogacar te kloppen

"Zegen voor de sport": Hij heeft wielerwereld hoop gegeven door Evenepoel en Pogacar te kloppen

09:00
🎥 Het ongelooflijke verhaal achter de miraculeuze save van Van der Poel

🎥 Het ongelooflijke verhaal achter de miraculeuze save van Van der Poel

08:00
Wout van Aert ondervindt eerste fikse tegenslag richting nieuw veldrit- en wegseizoen

Wout van Aert ondervindt eerste fikse tegenslag richting nieuw veldrit- en wegseizoen

07:30
Ieder jaar worden records gebroken: Van Aert komt met verklaring

Ieder jaar worden records gebroken: Van Aert komt met verklaring

07:00
"Groot nadeel": analist ziet onmogelijke opdracht voor Merlier tegen Evenepoel

"Groot nadeel": analist ziet onmogelijke opdracht voor Merlier tegen Evenepoel

21:30
Vingegaard aan zijn lot overgelaten: Denen viseren Van Aert en co opnieuw

Vingegaard aan zijn lot overgelaten: Denen viseren Van Aert en co opnieuw

20:30
"Kan je dat nog goedpraten?" Bruyneel kritisch voor "zwakke ploeg"

"Kan je dat nog goedpraten?" Bruyneel kritisch voor "zwakke ploeg"

20:00
"Zot bedrag": ex-renner Jelle Wallays haalde veel geld op voor het goede doel

"Zot bedrag": ex-renner Jelle Wallays haalde veel geld op voor het goede doel

19:00
🎥 Miraculeuze redding: Mathieu van der Poel vermijdt op het nippertje ramp

🎥 Miraculeuze redding: Mathieu van der Poel vermijdt op het nippertje ramp

18:30
Wout van Aert is eerlijk: "Vind ik geen plezier in"

Wout van Aert is eerlijk: "Vind ik geen plezier in"

18:00
"Kan gewoon niet": ploegleider van Thibau Nys windt er geen doekjes om

"Kan gewoon niet": ploegleider van Thibau Nys windt er geen doekjes om

17:00
"Wordt wel eens vergeten": Adrie van der Poel boort nieuwigheid de grond in

"Wordt wel eens vergeten": Adrie van der Poel boort nieuwigheid de grond in

16:30
Niet alleen Van der Poel: Roodhooft onthult nieuwe kopman in het voorjaar

Niet alleen Van der Poel: Roodhooft onthult nieuwe kopman in het voorjaar

16:00
Geen fan van Pogacar: Van Aert op één gezet door tweevoudig winnaar Parijs-Roubaix

Geen fan van Pogacar: Van Aert op één gezet door tweevoudig winnaar Parijs-Roubaix

06/12
Tom Boonen pakt uit met stevige waarschuwing over Soudal Quick-Step

Tom Boonen pakt uit met stevige waarschuwing over Soudal Quick-Step

06/12
"Met alle respect, maar...": Roodhooft velt oordeel over Tour-deelname Unibet Rose Rockets

"Met alle respect, maar...": Roodhooft velt oordeel over Tour-deelname Unibet Rose Rockets

06/12
Lotte Kopecky verklapt wat ze echt vindt van Tadej Pogacar

Lotte Kopecky verklapt wat ze echt vindt van Tadej Pogacar

06/12
📷 Gewaagd: opvallende nieuwe uitrusting van topploeg lekt uit

📷 Gewaagd: opvallende nieuwe uitrusting van topploeg lekt uit

06/12
Nieuwe sponsor voert druk meteen op bij Mathieu van der Poel

Nieuwe sponsor voert druk meteen op bij Mathieu van der Poel

06/12
José De Cauwer onthult ambitieuze toekomstplannen als commentator

José De Cauwer onthult ambitieuze toekomstplannen als commentator

06/12
Schuld van Van der Poel: Van Aert zag winst in de Ronde in rook opgaan

Schuld van Van der Poel: Van Aert zag winst in de Ronde in rook opgaan

06/12
"Zwaar kruis om te dragen": Evenepoel krijgt waarschuwing voor groot gevaar

"Zwaar kruis om te dragen": Evenepoel krijgt waarschuwing voor groot gevaar

06/12
Verrassende transfer? Vingegaard klaar en duidelijk over zijn toekomst

Verrassende transfer? Vingegaard klaar en duidelijk over zijn toekomst

06/12
"Het dieptepunt": Lotte Kopecky onthult haar slechtste moment van het jaar

"Het dieptepunt": Lotte Kopecky onthult haar slechtste moment van het jaar

06/12
Pogacar wint weinig verrassend Vélo d'Or, Evenepoel zelfs niet in de top drie

Pogacar wint weinig verrassend Vélo d'Or, Evenepoel zelfs niet in de top drie

06/12
Dirk De Wolf zet Remco Evenepoel op scherp over Tadej Pogacar

Dirk De Wolf zet Remco Evenepoel op scherp over Tadej Pogacar

06/12
Thijssen maakt overstap naar Alpecin-Premier Tech: Roodhooft onthult zijn rol

Thijssen maakt overstap naar Alpecin-Premier Tech: Roodhooft onthult zijn rol

05/12
Vanthourenhout houdt zich niet in over terugkeer Van der Poel en Van Aert

Vanthourenhout houdt zich niet in over terugkeer Van der Poel en Van Aert

05/12
Nys niet aan de start: bondscoach verklapt zijn Belgische favoriet voor zondag

Nys niet aan de start: bondscoach verklapt zijn Belgische favoriet voor zondag

05/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Christoph Roodhooft Lotte Kopecky Johan Bruyneel Gerben Thijssen Michael Vanthourenhout Lindsay De Vylder Jelle Wallays Tim Merlier Erwin Vervecken Angelo De Clercq Mattias Skjelmose Laurens Sweeck Peter Sagan Alberto Contador Velasco

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved