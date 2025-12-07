Van stevig conflict naar bromance: "Campenaerts heeft gezorgd dat ik Tourrit niet won, waarom deed hij dat?"

Het is best straf dat het tot een 'bromance' gekomen is tussen Victor Campenaerts en zijn ploegmaat Matteo Jorgenson. De Amerikaan onthulde onlangs dat hij Campenaerts vroeger als een 'vijand' zag.

Jorgenson kwam hiermee naar buiten in een video van Visma-Lease a Bike. In de podcast Domestique Hotseat kreeg Jorgenson de kans om verder uit te leggen hoe ze van rivalen naar een 'bromance' zijn gegaan. "Laat me als renner eerst zeggen dat hij één van de meest toegewijde jongens in het peloton is", opent hij zijn betoog over Campenaerts.

Campi is dus één van die renners die je liever in je eigen ploeg hebt dan in een andere ploeg. "Het is makkelijk om als tegenstander door hem geïrriteerd te geraken. Hij is in een koers zo locked in en heeft vaak geen idee wat er rond hem gebeurt", legt Jorgenson de hyperfocus van Campenaerts uit. "We zijn in het verleden in gespannen situaties beland."

Campenaerts reed in een Tourrit tegen Jorgenson

Er is één voorbeeld in het bijzonder dat Jorgenson altijd is bijgebleven. "Er is een vooral een situatie uit de Tour waar we nog vaak over praten. Het komt erop neer dat hij er eens voor gezorgd heeft dat ik een Tourrit niet kon winnen. Hij deed het niet eens uit zijn eigen belang, hij probeerde die rit niet te winnen. Hij had een ander belang."

Jorgenson had er het raden naar wat dat belang dan had kunnen geweest zijn. "Jarenlang vroeg ik mij af: waarom deed hij dat? Ik had hem dit wellicht altijd kwalijk genomen, tot hij bij de ploeg kwam en we het hebben uitgeklaard." Het was wellicht wel nodig dat ze dit onder elkaar konden uitpraten om daarna goede ploegmaats te worden.

In de Tour van 2025 plots beste maatjes

Van die gespannen situaties is nu nog amper iets te merken. Tijdens de laatste editie van de Tour viel het in de vlogs van Campenaerts net op hoe goed hij en Jorgenson inmiddels overeenkwamen. Het is des te opvallender als je achteraf hun geschiedenis hoort.