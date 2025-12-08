Sweeck profiteert niet van afwezigheid Nys en wijst concurrent met de vinger

Laurens Sweeck heeft naast de overwinning en de leiderstrui in de Wereldbeker gegrepen. In Sardinië moest hij tevreden zijn met een derde plaats.

Door de afwezigheid van leider Thibau Nys kon Laurens Sweeck, de tweede in stand, de leiderstrui overnemen in de Wereldbeker. Daarvoor moest hij wel in de top twee eindigen en dat lukte dus net niet voor Sweeck.

In een stevige strijd met Vanthourenhout en Nieuwenhuis trok Sweeck aan het kortste eind. Vanthourenhout won in Sardinië, Nieuwenhuis werd tweede en Sweeck moest tevreden zijn met de derde plaats.

Sweeck vastgezet door Nieuwenhuis in de slotronde

"Het was vechten na elke bocht, want iedereen wilde in die eerste twee posities zitten, maar tegelijk moest je jezelf goed positioneren zonder veel energie te verspelen", zei Sweeck achteraf in zijn flashinterview.

"In de slotronde reed ik in een goede positie, maar Nieuwenhuis hield wat in en ik zat aan de buitenkant vast. Daardoor kwam Vanthourenhout onderdoor en dat bleek de beslissende zet te zijn", besloot Sweeck.

Nys blijft leider in de Wereldbeker

