Renner betrapt op dronken rijden: ex-boegbeeld van Quick-Step niet verbaasd

Fernando Gaviria werd in Monaco betrapt met een alcoholpromillage dat vijf keer boven de wettelijke limiet lag. Zijn voormalige sportdirecteur Brian Holm reageerde scherp en gaf aan niet verrast te zijn door het incident.

Incident en veroordeling

De Colombiaanse sprinter werd eind oktober aangehouden wegens gevaarlijk rijgedrag. Uit de test bleek een promillage van 2,4, wat neerkomt op vijf keer de toegestane grens. De rechtbank in Monaco legde hem een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, een boete van 5.000 euro en een rijverbod van twee jaar op.

Het voorval kwam op de dag dat Gaviria een contract had getekend bij Caja Rural-Seguros RGA. De timing zorgde voor extra aandacht, aangezien hij net een nieuwe ploeg had gevonden voor het komende seizoen.

Reactie van Brian Holm

Holm, die tussen 2016 en 2018 met Gaviria werkte bij Quick-Step, gaf zijn ongezouten mening in een podcast Café Eddy. “Als ik één renner moest aanwijzen die betrapt zou worden op dronken rijden, dan was hij het”, klinkt het. Daarmee maakte hij duidelijk dat het incident voor hem geen verrassing was.

De Deen voegde eraan toe dat Gaviria ondanks zijn talent vaak te weinig inzet toonde. “Hij was de luiste renner die ik ooit heb ontmoet.” Het contrast tussen zijn explosieve zeges en zijn houding buiten de koers werd door Holm benadrukt.

Holm gaf aan teleurgesteld te zijn, maar niet geschokt. Zijn woorden onderstrepen dat de reputatie van Gaviria binnen de ploegleiding al langer ter discussie stond. “Ik was ontgoocheld, maar niet verrast.” Daarmee sloot hij zijn reactie af.