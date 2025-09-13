Nu al deze vaststelling over evenwichtsoefening Van der Poel: "Dan krijg je heel de wereld over je heen"

Er staat een lastige evenwichtsoefening te wachten op Mathieu van der Poel. Hij zal op het WK mountainbike meer risico's moeten nemen dan in Les Gets. Tegelijkertijd moet het binnen de mate blijven, want valpartijen zijn te vermijden.

Die evenwichtsoefening wordt besproken door Gerben de Knegt. De Nederlandse bondscoach haalt de val van Mathieu in Nové Mesto aan bij WielerFlits. "Daar haakt hij bij de start in het stuur van David Valero. Iedereen zegt: 'ja, dat moet je ook niet doen'. Maar voor de duidelijkheid: in de cross heeft hij het tientallen keren zo gedaan. Dan zegt iedereen altijd dat het schitterend is."

Dat neemt niet weg dat dit wel degelijk het nemen van een risico is. "Als dat eens fout gaat, krijg je heel de wereld over je heen. Mathieu zal een mix moeten vinden tussen ingehouden inhalen waar hij kan, maar af en toe ook een gedoseerd risicootje nemen." Omdat het in Crans-Montana smaller is, is het minder evident om na een matige start nog een geslaagde inhaalrace af te werken.

Ideaal scenario voor Van der Poel

De Knegt herhaalt zijn boodschap grotendeels bij In De Leiderstrui. "Het is een kwestie van agressief rijden, maar toch binnen de perken blijven." De Knegt heeft er geen moeite mee om het allemaal wat meer concreet te maken. "Het zou ideaal zijn als hij top tien het bos indraait, maar dan moet hij ook echt wel een goede start hebben."

Op die goede start heeft De Knegt al meermaals gehamerd in aanloop naar het WK mountainbike. Het spreekt voor zich dat die belangrijk is, als je niet op de eerste rijen kunt starten. Van der Poel weet dus dat hij snel moet opschuiven. "Maar nogmaals: klikt er iemand voor je niet goed in zijn pedaal of wordt er een gek manoeuvre gemaakt, dan kun je er ook niet over heen springen."

VDP mag niet te veel en ook niet te weinig risico nemen

Dat is één van die lastige aspecten aan het mountainbike. Zondag weten we of Van der Poel zijn evenwichtsoefening tot een goed einde brengt en het een WK wordt met precies genoeg risico en agressiviteit.