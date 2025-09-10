Eén ding is zeker: dit heeft Mathieu van der Poel absoluut nodig om wereldkampioen mountainbike te worden

Eén ding is zeker: dit heeft Mathieu van der Poel absoluut nodig om wereldkampioen mountainbike te worden
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Als we puur op talent oordelen, lijkt het verre van onmogelijk dat Mathieu van der Poel wereldkampioen mountainbike wordt. Eén ding gaat hij wel absoluut nodig hebben: geluk bij de start.

Dat erkent ook Gerben de Knegt, de Nederlandse bondscoach in het mountainbiken, bij de podcast Sporza Daily. Hij bespreekt de omstandigheden waar alle deelnemers in het begin mee te maken krijgen. ""De start gaat over asfalt en is vrij lang. In het begin is het breed, maar daarna volgt een haakse bocht en daar moet je in de goede deel van het pak zitten."

Als er ook maar enige opportuniteiten komen, dan moet Van der Poel die in zijn voordeel weten te beslechten. "Zit je aan de goeie kant, daar waar er ruimte komt, dan moet hij dat benutten. Daar moet je eerst geraken en dat is in Les Gets niet gelukt. Mathieu verloor er net plekken." Dat moet dus beter in vergelijking met de generale repetitie.

Lees ook... Van der Poel heeft geschiedenis met een plank en toont dat hij sindsdien nog veel meer lef heeft gekregen

Verschil tussen Crans-Montana en Les Gets

Het parcours in Crans-Montana verschilt toch nog behoorlijk van dat in Les Gets. De Knegt duidt de verschillen. "De beklimmingen zijn hier smaller, maar technisch is het niet supermoelijk. Een hele goede uitslag is dus mogelijk, maar dan heeft Mathieu een portie geluk nodig en zeker bij de start." Dat is zo klaar als een klontje.

Bondscoach De Knegt herhaalt het zelfs nog een keer, om zijn argument kracht bij te zetten. "Hij heeft bij de start echt wat meeval nodig", zegt De Knegt over Van der Poel. Laat ons nu even van een positief scenario uitgaan en stellen dat er sprake is van enig geluk. "Dan kan je opschuiven, maar Mathieu heeft geen invloed op wat de renners voor hem doen."

Van der Poel moet datgene doen waar hij controle over heeft

Dat is natuurlijk altijd het geval: elke mountainbiker kan slechts een deel van het gebeuren controleren. Als Van der Poel datgene waar hij controle over heeft goed doet, dan zullen zijn kansen in Crans-Montana sowieso stijgen. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Van der Poel heeft geschiedenis met een plank en toont dat hij sindsdien nog veel meer lef heeft gekregen

Van der Poel heeft geschiedenis met een plank en toont dat hij sindsdien nog veel meer lef heeft gekregen

15:00
Belangrijke evolutie aan de gang bij Alpecin-Deceuninck: "Als ik Van der Poel was, zou ik me zorgen maken"

Belangrijke evolutie aan de gang bij Alpecin-Deceuninck: "Als ik Van der Poel was, zou ik me zorgen maken"

18:00
Philippe Gilbert heeft Wout van Aert compleet zien veranderen: "Hij heeft al genoeg zilveren en bronzen medailles"

Philippe Gilbert heeft Wout van Aert compleet zien veranderen: "Hij heeft al genoeg zilveren en bronzen medailles"

18:30
De Cauwer reageert op Vuelta-succes Red Bull, WK-concurrent Evenepoel is klaar en Kopecky blijft leidster na ... protest

De Cauwer reageert op Vuelta-succes Red Bull, WK-concurrent Evenepoel is klaar en Kopecky blijft leidster na ... protest

17:26
De 'klootzak van weleer' nu zelf aan het woord: zo zit de terugkeer naar Soudal Quick-Step in elkaar

De 'klootzak van weleer' nu zelf aan het woord: zo zit de terugkeer naar Soudal Quick-Step in elkaar

16:30
Gilbert op één vlak wel streng voor Evenepoel en ook andere Belgische ex-renner veroordeelt het: "Ontoelaatbaar"

Gilbert op één vlak wel streng voor Evenepoel en ook andere Belgische ex-renner veroordeelt het: "Ontoelaatbaar"

16:00
Vreemd mysterie: aanwinst van Visma-Lease a Bike doet uitschijnen dat er bij huidig team "dingen gebeurd zijn"

Vreemd mysterie: aanwinst van Visma-Lease a Bike doet uitschijnen dat er bij huidig team "dingen gebeurd zijn"

14:00
Geleerd van de meester? Ex-renner van Visma-Lease a Bike heeft nu zelf een patent op de Wout van Aert-rol

Geleerd van de meester? Ex-renner van Visma-Lease a Bike heeft nu zelf een patent op de Wout van Aert-rol

13:00
Tegenstander voor Mathieu van der Poel? Philippe Gilbert maakt Belgische wielerfans blij met verrassend nieuws

Tegenstander voor Mathieu van der Poel? Philippe Gilbert maakt Belgische wielerfans blij met verrassend nieuws

08:30
Na heel optimistische voorspelling prijst Gilbert nu ook communicatie Evenepoel: "Hij zet de puntjes op de i"

Na heel optimistische voorspelling prijst Gilbert nu ook communicatie Evenepoel: "Hij zet de puntjes op de i"

12:30
Trainer Remco Evenepoel doet het verhaal van de mislukte stage in aanloop naar Tour de France

Trainer Remco Evenepoel doet het verhaal van de mislukte stage in aanloop naar Tour de France

12:00
Wat een lijdensweg: Lotto moet alweer slecht nieuws brengen over Lennert Van Eetvelt na seizoen vol problemen

Wat een lijdensweg: Lotto moet alweer slecht nieuws brengen over Lennert Van Eetvelt na seizoen vol problemen

11:01
José De Cauwer veroordeelt hypocrisie van pro-Palestijnse demonstranten die Vuelta compleet gijzelen

José De Cauwer veroordeelt hypocrisie van pro-Palestijnse demonstranten die Vuelta compleet gijzelen

10:00
Roodhooft ziet alleen maar voordelen voor Mathieu van der Poel op het WK mountainbike

Roodhooft ziet alleen maar voordelen voor Mathieu van der Poel op het WK mountainbike

09/09
Remco Evenepoel moet zijn borst natmaken: hij komt Tadej Pogacar nog vaker tegen dan hij wellicht had gehoopt

Remco Evenepoel moet zijn borst natmaken: hij komt Tadej Pogacar nog vaker tegen dan hij wellicht had gehoopt

08:00
Lotte Kopecky legt bekentenissen af over de Tour, haar seizoen en haar vorm na knaller van een comeback

Lotte Kopecky legt bekentenissen af over de Tour, haar seizoen en haar vorm na knaller van een comeback

07:30
Trainer van Evenepoel legt uit waarom hij voor andere voorbereiding dan Pogacar op het WK kiest

Trainer van Evenepoel legt uit waarom hij voor andere voorbereiding dan Pogacar op het WK kiest

07:00
Onzekerheid groeit over fusie tussen Lotto en Intermarché: belofte niet nagekomen

Onzekerheid groeit over fusie tussen Lotto en Intermarché: belofte niet nagekomen

21:30
Killer van Wout van Aert overweegt te stoppen met koersen

Killer van Wout van Aert overweegt te stoppen met koersen

20:30
Wout van Aert komt met heel nuchtere bekentenis over zijn seizoenseinde

Wout van Aert komt met heel nuchtere bekentenis over zijn seizoenseinde

20:00
Renner van Visma Lease a Bike moet seizoen vroegtijdig afsluiten door operatie die hem lang aan de kant houdt

Renner van Visma Lease a Bike moet seizoen vroegtijdig afsluiten door operatie die hem lang aan de kant houdt

09/09
🎥 Ontknoping van zestiende etappe in Vuelta is er eentje om snel te vergeten

🎥 Ontknoping van zestiende etappe in Vuelta is er eentje om snel te vergeten

09/09
Belg van Intermarché-Wanty spreekt klare taal over welk gevoel hij in de Vuelta heeft door protesten

Belg van Intermarché-Wanty spreekt klare taal over welk gevoel hij in de Vuelta heeft door protesten

09/09
Ondanks alle miserie: UAE moet opvallende belofte aan Juan Ayuso waarmaken

Ondanks alle miserie: UAE moet opvallende belofte aan Juan Ayuso waarmaken

09/09
Beste Belg in de Vuelta gaat niet naar WK: ligt hij er wakker van?

Beste Belg in de Vuelta gaat niet naar WK: ligt hij er wakker van?

09/09
📷 Net na andere blessure: Seizoen van Belg bij Tietema Rockets zit erop na ongeval op training

📷 Net na andere blessure: Seizoen van Belg bij Tietema Rockets zit erop na ongeval op training

09/09
Vanthourenhout helpt twee punten van kritiek over transfer van Evenepoel de wereld uit

Vanthourenhout helpt twee punten van kritiek over transfer van Evenepoel de wereld uit

09/09
Wel Tour de l'Ardèche, maar geen WK: Lotte Kopecky legt uit waarom ze deze keuze maakt

Wel Tour de l'Ardèche, maar geen WK: Lotte Kopecky legt uit waarom ze deze keuze maakt

09/09
Best betaalde sprinter in het peloton: dit is het nieuwe loon van Olav Kooij

Best betaalde sprinter in het peloton: dit is het nieuwe loon van Olav Kooij

09/09
Ruben Van Gucht raakt gewond bij opname van televisieprogramma Naast de fiets

Ruben Van Gucht raakt gewond bij opname van televisieprogramma

09/09
📷 Brute pech voor Visma Lease a Bike: Victor Campenaerts moet naar huis

📷 Brute pech voor Visma Lease a Bike: Victor Campenaerts moet naar huis

09/09
Uitkijken naar Lotte Kopecky: wat doet onze landgenoot vanaf vandaag in de Ardèche?

Uitkijken naar Lotte Kopecky: wat doet onze landgenoot vanaf vandaag in de Ardèche?

09/09
📷 Opgave bij Soudal Quick-Step in Vuelta

📷 Opgave bij Soudal Quick-Step in Vuelta

09/09
Dit heeft Wout van Aert te zeggen over het vertrek van Tiesj Benoot en Olav Kooij

Dit heeft Wout van Aert te zeggen over het vertrek van Tiesj Benoot en Olav Kooij

09/09
Jonas Vingegaard doet dubbele bekentenis over slotweek van de Vuelta

Jonas Vingegaard doet dubbele bekentenis over slotweek van de Vuelta

09/09
Jan Bakelants komt met weinig fraaie woorden over WK in Rwanda van Primoz Roglic

Jan Bakelants komt met weinig fraaie woorden over WK in Rwanda van Primoz Roglic

09/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Philippe Gilbert Lotte Kopecky Jose De Cauwer Tadej Pogacar Olav Kooij Thijs Zonneveld Kamiel Bonneu Jonas Vingegaard Rasmussen Primoz Roglic Jan Bakelants Egan Bernal Ilan Van Wilder Mikel Landa Meana Thibau Nys Tiesj Benoot Tim Van Dijke Van Eetvelt Lennert

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved