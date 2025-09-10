Eén ding is zeker: dit heeft Mathieu van der Poel absoluut nodig om wereldkampioen mountainbike te worden

Als we puur op talent oordelen, lijkt het verre van onmogelijk dat Mathieu van der Poel wereldkampioen mountainbike wordt. Eén ding gaat hij wel absoluut nodig hebben: geluk bij de start.

Dat erkent ook Gerben de Knegt, de Nederlandse bondscoach in het mountainbiken, bij de podcast Sporza Daily. Hij bespreekt de omstandigheden waar alle deelnemers in het begin mee te maken krijgen. ""De start gaat over asfalt en is vrij lang. In het begin is het breed, maar daarna volgt een haakse bocht en daar moet je in de goede deel van het pak zitten."

Als er ook maar enige opportuniteiten komen, dan moet Van der Poel die in zijn voordeel weten te beslechten. "Zit je aan de goeie kant, daar waar er ruimte komt, dan moet hij dat benutten. Daar moet je eerst geraken en dat is in Les Gets niet gelukt. Mathieu verloor er net plekken." Dat moet dus beter in vergelijking met de generale repetitie.



Verschil tussen Crans-Montana en Les Gets

Het parcours in Crans-Montana verschilt toch nog behoorlijk van dat in Les Gets. De Knegt duidt de verschillen. "De beklimmingen zijn hier smaller, maar technisch is het niet supermoelijk. Een hele goede uitslag is dus mogelijk, maar dan heeft Mathieu een portie geluk nodig en zeker bij de start." Dat is zo klaar als een klontje.

Bondscoach De Knegt herhaalt het zelfs nog een keer, om zijn argument kracht bij te zetten. "Hij heeft bij de start echt wat meeval nodig", zegt De Knegt over Van der Poel. Laat ons nu even van een positief scenario uitgaan en stellen dat er sprake is van enig geluk. "Dan kan je opschuiven, maar Mathieu heeft geen invloed op wat de renners voor hem doen."

Van der Poel moet datgene doen waar hij controle over heeft

Dat is natuurlijk altijd het geval: elke mountainbiker kan slechts een deel van het gebeuren controleren. Als Van der Poel datgene waar hij controle over heeft goed doet, dan zullen zijn kansen in Crans-Montana sowieso stijgen.