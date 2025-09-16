Dit is dan toch het grote pijnpunt dat Mathieu van der Poel kopje-onder heeft doen gaan: "Fascinerend"

Mathieu van der Poel gaat niet zo heel vaak kopje-onder. Er is een duidelijke reden waarom dit wel gebeurde op het WK mountainbiken.

Dat is alvast hoe Thijs Zonneveld het ziet. Die staat in de podcast In De Waaier ook wel stil bij de knappe start van Van der Poel, wat echter de kloof met de rest niet kon verbergen. "We hebben heel duidelijk gezien wat de grenzen van Mathieu van der Poel op een mountainbike zijn", stelt Zonneveld. "Van der Poel rijdt snel tegen zijn grenzen aan."

"Wat ik fascinerend vond, is dat hij in de afdalingen zoveel tijd verloor", oppert Zonneveld. Vooraf werd al gevreesd dat de afdalingen de achilleshiel van Van der Poel konden worden. "Hij heeft er de hele week getraind en dan nog verloor hij iedere afdaling tien seconden." Dan moet je bij dat trainingswerk wel vraagtekens plaatsen.

Knappe stijl Van der Poel weinig efficiënt

Nochtans ziet het er allemaal zo goed uit op de fiets wat Van der Poel doet, ook in de afdalingen. "Op een mountainbike zijn er vijftien à twintig anderen die harder naar beneden rijden als hij. Van der Poel ziet er in zo'n afdaling uit als een meester. Toch rijden anderen fluitend bij hem weg. Hoe moet je dan winnen?" Dat wordt een moeilijk verhaal. 

Zonneveld ziet dat Van der Poel het veel moeilijker heeft dan in een eerdere fase van zijn carrière om de aansluiting te maken met de top van het mountainbike. Volgens de Nederlandse wielerheld zelf is hij al een tijdje minder. We kunnen dus nog altijd niet een Van der Poel op zijn top vergelijken met de andere mountainbikers op hun top.

Laatste mountainbikezege Van der Poel lang geleden

Wel is zijn laatste zege in een mountainbikewedstrijd al lang geleden. Wat moet nu zijn aanpak richting de toekomst zijn? "Ik denk dat hij richting de Spelen in LA rigoureus voor het mountainbike zal kiezen. Vervolgens moet hij hopen dat het parcours niet te zwaar is."

