Specialist ter zake zegt waar het van afhangt voor 'icoon' Mathieu van der Poel: "Hij verdient elders het grote geld"

Mathieu van der Poel verdient goed zijn boterham. Dat doet hij in het wegwielrennen, maar ook het mountainbiken keert hij niet de rug toe.

Zijn deelname in Crans-Montana maakt duidelijk dat hij nog wakker ligt van de wereldtitel mountainbike. Even duidelijk is dat het een uitdaging wordt om die ooit binnen te halen. "Het is wel mooi dat Mathieu dit nu doet", stelt Bart Brentjens bij In De Leiderstrui. "Ik vind het heel leuk om te zien dat hij zo van het mountainbiken houdt, terwijl hij het grote geld elders verdient."

Brentjens drukt zijn bewondering uit voor Van der Poel. "Mathieu is een icoon in de wielersport, dat kun je niet ontkennen. Hij pakt geel in de Tour, wint Monumenten... een heel bijzondere sportman." Weliswaar een sportman die het WK mountainbiken nog niet wist te winnen. De laatste Nederlander die daar in slaagde, was ... Brentjens.

Van der Poel volgt Brentjens niet op

In 1995, ondertussen dertig jaar geleden, werd hij wereldkampioen in Duitsland. Als het voor Van der Poel goed afgelopen was in Crans-Montana, was hij dus in zijn voetsporen getreden. Het mountainbike is echter de discipline die VDP het meest moeilijkheden oplevert. "Mountainbiken is echt heel moeilijk", geeft Brentjens aan dat het sowieso geen simpele discipline is.

Bij Van der Poel neemt dat nog een andere dimensie aan. "Voor hem is het zo moeilijk, omdat hij het niet zoveel doet. Op dit WK heeft hij zich echt goed voorbereid, maar in die eerdere wedstrijden dit seizoen was zijn voorbereiding gewoon niet goed. Als je je niet goed voorbereidt, kun je veel geluk hebben. Maar uiteindelijk valt en staat het met een goede voorbereiding."

Helpt Van der Poel punten te pakken voor de Spelen?

Brentjens is zelf manager van een ploeg en één van zijn mountainbikers zou naar de Olympische Spelen kunnen gaan. Als Van der Poel wat meewerkt. "Het is belangrijk dat Mathieu meehelpt met het verzamelen van punten, zodat we twee startplekken kunnen verzamelen."