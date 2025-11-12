🎥 "What the f^ck!": Mountainbiker weet niet wat hij ziet en schrikt enorm, positieve boodschap als gevolg

🎥 "What the f^ck!": Mountainbiker weet niet wat hij ziet en schrikt enorm, positieve boodschap als gevolg
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Waarom eens niet met de mountainbike gaan rijden? Je weet nooit wat je ziet als je beslist er met de fiets op uit te trekken.

Dat heeft een Nederlandse recreant op de mountainbike aan de lijve kunnen ondervinden. Op het TikTok-account Just Benji staat een filmpje dat tot de verbeelding doet spreken. Je ziet een mountainbiker door een bos rijden en hij valt al snel met de deur in huis. "What the f^ck! Dat was echt sick!" Er was duidelijk iets heel verrassends gebeurd.

Bij het volgende beeld zien we horizontaal een hele hoop dieren aan een behoorlijk snel tempo voorbij passeren. Het lijken op het eerste zicht zoogdieren uit de familie van de hertachtigen. "Oprecht honderd herten", maakt de mountainbiker zich sterk. "Gewoon hop, hop, hop, hop. Twee zwijnen er tussendoor." Of het een dierenkenner is, weten we niet.

Mountainbiker verrast door reeën

Wanneer we de video nog eens goed bekijken, lijken de meeste dieren toch eerder op reeën dan op herten. Reeën zijn een kleinere soort binnen de familie van de herten en zijn ook eleganter. Het belangrijkste verschil dat makkelijk te merken is, is dat reeën een kleiner gewei hebben. Bij herten is het gewei echt wel spraakmakend en ze hebben ook een grotere staart.

@just.benji1

Zo zie je nog eens iets

♬ The Champion - Lux-Inspira

In elk geval vond de mountainbiker het prachtig om al die dieren te zien passeren op een onverwacht moment. We kunnen ons goed voorstellen dat een natuurliefhebber het doet voor deze momenten. Hij komt dan ook met een boodschap die we wel als heel erg positief opvatten. "Ga naar het bos, mensen." Hij herhaalt het ook nog een keer: "Ga naar het bos."

Fietsen in de natuur gezond

Daar valt immers altijd wel wat te beleven of te zien. Het zal niet elke keer een reeks reeën zijn, maar in elk geval is het gezond om je met de fiets in de natuur te begeven. Of dat dan met een mountainbike, een stadsfiets of een koersfiets is. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Mountainbike

Meer nieuws

Stijn Desmet pakt zilver op het WK shorttrack

Stijn Desmet pakt zilver op het WK shorttrack

12/03/2023
Dimitri Van den Bergh gaat op speeldag 6 van de Premier League darts er meteen uit

Dimitri Van den Bergh gaat op speeldag 6 van de Premier League darts er meteen uit

10/03/2023
Uitgerekend Nederlandse rivaal roept 'Dancing Dimi' halt toe na knappe zeges: halve finales eindstation op UK Open

Uitgerekend Nederlandse rivaal roept 'Dancing Dimi' halt toe na knappe zeges: halve finales eindstation op UK Open

06/03/2023
Dimitri Van den Bergh strandt in de Premier League darts opnieuw in de halve finales

Dimitri Van den Bergh strandt in de Premier League darts opnieuw in de halve finales

03/03/2023
Luca Brecel verliest op het Players Championship en staat zo niet in de halve finales

Luca Brecel verliest op het Players Championship en staat zo niet in de halve finales

24/02/2023
Dimitri Van den Bergh verliest meteen op de 4e speeldag van de Premier League darts

Dimitri Van den Bergh verliest meteen op de 4e speeldag van de Premier League darts

24/02/2023
Luca Brecel begint goed aan het Players Championship en ontloopt Mark Allen in de volgende ronde

Luca Brecel begint goed aan het Players Championship en ontloopt Mark Allen in de volgende ronde

22/02/2023
Van den Bergh klopt Huybrechts-killer op Players Championship maar gaat er zelf ook uit in achtste finales

Van den Bergh klopt Huybrechts-killer op Players Championship maar gaat er zelf ook uit in achtste finales

20/02/2023
Dimitri Van den Bergh strandt in de finale van de Premier League tegen een fenomenale Michael Smith

Dimitri Van den Bergh strandt in de finale van de Premier League tegen een fenomenale Michael Smith

17/02/2023
Luca Brecel en Ben Mertens stoten naar de 1/16-finales van de Welsh Open door

Luca Brecel en Ben Mertens stoten naar de 1/16-finales van de Welsh Open door

15/02/2023
Dimitri Van den Bergh laat drie matchdarts liggen en misloopt zo kwartfinale op Players Championship

Dimitri Van den Bergh laat drie matchdarts liggen en misloopt zo kwartfinale op Players Championship

13/02/2023
🎥 Topevenement ook echt sportief hoogtepunt: Kansas City wint SuperBowl na beslissende score 8 seconden voor tijd

🎥 Topevenement ook echt sportief hoogtepunt: Kansas City wint SuperBowl na beslissende score 8 seconden voor tijd

13/02/2023
Bart Swings schrijft op zijn verjaardag Wereldbeker massastart in Polen op zijn naam

Bart Swings schrijft op zijn verjaardag Wereldbeker massastart in Polen op zijn naam

12/02/2023
Dimitri Van den Bergh meteen uitgeschakeld in de 2e manche van de Premier League

Dimitri Van den Bergh meteen uitgeschakeld in de 2e manche van de Premier League

10/02/2023
Luca Brecel strandt op de German Masters in de 1/8-finales

Luca Brecel strandt op de German Masters in de 1/8-finales

03/02/2023
Dimitri Van den Bergh sprokkelt eerste punten in Premier League maar verliest wel opnieuw van Van Gerwen

Dimitri Van den Bergh sprokkelt eerste punten in Premier League maar verliest wel opnieuw van Van Gerwen

03/02/2023
🎥 American Football-legende Tom Brady houdt er definitief mee op en zegt vaarwel met zeven Super Bowls

🎥 American Football-legende Tom Brady houdt er definitief mee op en zegt vaarwel met zeven Super Bowls

01/02/2023
🎥 Philadelphia en Kansas City plaatsen zich voor de SuperBowl, waanzinnige catch spreekt tot de verbeelding

🎥 Philadelphia en Kansas City plaatsen zich voor de SuperBowl, waanzinnige catch spreekt tot de verbeelding

30/01/2023
Geen tweede wereldtitel op rij voor Red Lions na spannende match en shoot-outs tegen Duitsland

Geen tweede wereldtitel op rij voor Red Lions na spannende match en shoot-outs tegen Duitsland

29/01/2023
Loena Hendrickx moet tevreden zijn met zilver op EK na dubbele val in vrije kür, 16-jarige Nina Pinzarrone vijfde bij debuut

Loena Hendrickx moet tevreden zijn met zilver op EK na dubbele val in vrije kür, 16-jarige Nina Pinzarrone vijfde bij debuut

28/01/2023
Deze keer geen lang avontuur: 'Dancing Dimi' verslikt zich in Schot en gaat er meteen uit op de Darts Masters

Deze keer geen lang avontuur: 'Dancing Dimi' verslikt zich in Schot en gaat er meteen uit op de Darts Masters

28/01/2023
De Red Lions gaan bibberend naar de finale na shoot-outs tegen Nederland

De Red Lions gaan bibberend naar de finale na shoot-outs tegen Nederland

27/01/2023
🎥 Red Lions winnen makkelijk van Nieuw-Zeeland en staan in halve finales WK hockey

🎥 Red Lions winnen makkelijk van Nieuw-Zeeland en staan in halve finales WK hockey

24/01/2023
Cincinnati wint rematch in sneeuw tussen teams die ineenzakken Hamlin meemaakten: nog 4 teams op SuperBowl-koers

Cincinnati wint rematch in sneeuw tussen teams die ineenzakken Hamlin meemaakten: nog 4 teams op SuperBowl-koers

23/01/2023
Gemengd nieuws bij Red Lions: Tom Boon scoort vijf keer in WK-zege tegen Japan, Hendrickx valt uit met blessure

Gemengd nieuws bij Red Lions: Tom Boon scoort vijf keer in WK-zege tegen Japan, Hendrickx valt uit met blessure

20/01/2023
Red Lions maken achterstand goed en moeten vrede nemen met gelijkspel tegen Duitsland op WK

Red Lions maken achterstand goed en moeten vrede nemen met gelijkspel tegen Duitsland op WK

17/01/2023
Zes teams winnen in Super Wild Card Weekend: Jacksonville (na comeback) en Buffalo met hakken over de sloot

Zes teams winnen in Super Wild Card Weekend: Jacksonville (na comeback) en Buffalo met hakken over de sloot

17/01/2023
Glorie voor familie Desmet: broer en zus Stijn en Hanne veroveren beiden goud op EK op 1000 meter

Glorie voor familie Desmet: broer en zus Stijn en Hanne veroveren beiden goud op EK op 1000 meter

15/01/2023
Red Lions rekenen in tweede helft af met Zuid-Korea in hun WK-opener in India

Red Lions rekenen in tweede helft af met Zuid-Korea in hun WK-opener in India

14/01/2023
Ook laatste tickets verdeeld: begin van play-offs NFL en dus laatste rechte lijn richting SuperBowl staan voor de deur

Ook laatste tickets verdeeld: begin van play-offs NFL en dus laatste rechte lijn richting SuperBowl staan voor de deur

13/01/2023
Dimitri Van den Bergh legt het nipt af tegen kersverse wereldkampioen in kwartfinales Bahrein door gemiste dubbels

Dimitri Van den Bergh legt het nipt af tegen kersverse wereldkampioen in kwartfinales Bahrein door gemiste dubbels

13/01/2023
🎥 Dimitri Van den Bergh mist op een haar na een 9-darter en gaat moeizaam naar de volgende ronde in Bahrein

🎥 Dimitri Van den Bergh mist op een haar na een 9-darter en gaat moeizaam naar de volgende ronde in Bahrein

12/01/2023
Luca Brecel maakt geen schijn van een kans tegen Ronnie O'Sullivan op de Masters

Luca Brecel maakt geen schijn van een kans tegen Ronnie O'Sullivan op de Masters

09/01/2023
Bart Swings spoelt mislopen van 'Sportman van het Jaar'-award door met medaille op het EK allround

Bart Swings spoelt mislopen van 'Sportman van het Jaar'-award door met medaille op het EK allround

09/01/2023
De NFL haalt opgelucht adem: Damar Hamlin is opnieuw wakker en "maakte de voorbije 24 uur een opmerkelijke verbetering"

De NFL haalt opgelucht adem: Damar Hamlin is opnieuw wakker en "maakte de voorbije 24 uur een opmerkelijke verbetering"

05/01/2023
Van den Bergh-killer Van Gerwen delft zelf onderspit in finale: Engelsman nieuwe wereldkampioen na ninedarter

Van den Bergh-killer Van Gerwen delft zelf onderspit in finale: Engelsman nieuwe wereldkampioen na ninedarter

04/01/2023

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Thibau Nys Paul Herygers Johan Bruyneel Toon Aerts Laurens Sweeck Lucinda Brand Jonas Vingegaard Rasmussen Roger De Vlaeminck Pim Ronhaar Michael Vanthourenhout Niels Vandeputte Greg Van Avermaet Adrie Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Francesco Moser Jordi Meeus

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved