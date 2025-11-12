🎥 "What the f^ck!": Mountainbiker weet niet wat hij ziet en schrikt enorm, positieve boodschap als gevolg

Waarom eens niet met de mountainbike gaan rijden? Je weet nooit wat je ziet als je beslist er met de fiets op uit te trekken.

Dat heeft een Nederlandse recreant op de mountainbike aan de lijve kunnen ondervinden. Op het TikTok-account Just Benji staat een filmpje dat tot de verbeelding doet spreken. Je ziet een mountainbiker door een bos rijden en hij valt al snel met de deur in huis. "What the f^ck! Dat was echt sick!" Er was duidelijk iets heel verrassends gebeurd.

Bij het volgende beeld zien we horizontaal een hele hoop dieren aan een behoorlijk snel tempo voorbij passeren. Het lijken op het eerste zicht zoogdieren uit de familie van de hertachtigen. "Oprecht honderd herten", maakt de mountainbiker zich sterk. "Gewoon hop, hop, hop, hop. Twee zwijnen er tussendoor." Of het een dierenkenner is, weten we niet.

Mountainbiker verrast door reeën

Wanneer we de video nog eens goed bekijken, lijken de meeste dieren toch eerder op reeën dan op herten. Reeën zijn een kleinere soort binnen de familie van de herten en zijn ook eleganter. Het belangrijkste verschil dat makkelijk te merken is, is dat reeën een kleiner gewei hebben. Bij herten is het gewei echt wel spraakmakend en ze hebben ook een grotere staart.

In elk geval vond de mountainbiker het prachtig om al die dieren te zien passeren op een onverwacht moment. We kunnen ons goed voorstellen dat een natuurliefhebber het doet voor deze momenten. Hij komt dan ook met een boodschap die we wel als heel erg positief opvatten. "Ga naar het bos, mensen." Hij herhaalt het ook nog een keer: "Ga naar het bos."

Fietsen in de natuur gezond

Daar valt immers altijd wel wat te beleven of te zien. Het zal niet elke keer een reeks reeën zijn, maar in elk geval is het gezond om je met de fiets in de natuur te begeven. Of dat dan met een mountainbike, een stadsfiets of een koersfiets is.