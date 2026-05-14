"Befaamde wasmachine": deze man zet sprinttrein voor Magnier op de rails

Paul Magnier sprint voorlopig indrukwekkend door de Giro d'Italia, maar achter het succes schuilt een uitgekiende sprinttrein. Fabio Van den Bossche speelt daarin een cruciale rol als architect van de finales.

Magnier profiteert van sterke sprinttrein

Met twee ritzeges heeft Paul Magnier zich al nadrukkelijk op de kaart gezet in deze Giro d’Italia. De jonge Fransman toont zich snel, explosief en bijzonder koel in hectische aankomsten.

Toch benadrukt de ploeg dat die successen niet alleen op conto van Magnier mogen worden geschreven. Achter de sprintbom draait een goed geoliede trein, waarin Fabio Van den Bossche een sleutelpositie inneemt.

Onze 25-jarige landgenoot zorgt ervoor dat de sprinttrein telkens op de rails wordt gezet. Hij moet de juiste positie kiezen en tegelijk rekening houden met de ploegmaats die achter hem volgen.

“Ik moet altijd beseffen dat er achter mij nog drie renners zitten”, vertelde Van den Bossche aan Het Belang van Limburg. “Van nature kies ik eerder voor de veilige optie dan voor grote risico’s.”

Ervaring op de piste komt van pas

Van den Bossche haalt veel voordeel uit zijn verleden als baanrenner. De olympische medaillewinnaar in het omnium vergelijkt een massasprint vaak met een afvallingskoers op de piste. “Je zit constant in de befaamde wasmachine”, klinkt het. “Renners schuiven naar voren en zakken daarna weer terug. Het gaat erom dat je de juiste golf kiest.”





Die ervaring helpt hem om in het peloton rust te bewaren en instinctief de juiste beslissingen te nemen. Zeker in nerveuze Giro-finales blijkt dat een enorme meerwaarde. Waar anderen in paniek raken, behoudt Van den Bossche overzicht.

Sterke tandem met Jasper Stuyven

Dat Van den Bossche deel zou uitmaken van de sprinttrein, lag al vast tijdens de gesprekken met CEO Jurgen Foré bij zijn transfer. Hij kreeg expliciet de opdracht om zich in die rol te ontwikkelen. Volgens hem werpt dat werk nu zijn vruchten af. “Ik heb de voorbije maanden geprobeerd te tonen wat ik waard ben”, zegt hij. “Ik durf zeggen dat ik mijn plaats heb afgedwongen.”

Ook de samenwerking met Jasper Stuyven verloopt uitstekend. Volgens Van den Bossche denken beide renners op dezelfde manier over sprintfinales. “Jasper en ik maken het plan, Paul voert het uit”, vat hij het treffend samen. Die duidelijke taakverdeling blijkt voorlopig een succesformule in deze Giro.