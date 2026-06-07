José De Cauwer heeft nieuws over de bruiloft van Lotte Kopecky en Axel Merckx

Op 26 mei bleek dat Lotte Kopecky en Axel Merckx met elkaar in het huwelijksbootje waren gestapt. Bij de aanwezigen was ook niemand minder dan voormalig bondscoach wielrennen en co-commentator José De Cauwer.

De Cauwer vertelde dit nieuws zelf tijdens de VRT-uitzending van de openingsetappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ik was getuige van de bruiloft van Lotte Kopecky en Axel Merckx", vermeldde De Cauwer. De winnares van Milaan-Sanremo en de zoon van Eddy Merckx gaven elkaar in het stadhuis van Brugge het jawoord.

Christophe Vandegoor, die eveneens commentaar gaf, vroeg zich vervolgens af of De Cauwer dé getuige was. Met andere woorden: of hij de getuige was van de bruidegom of de bruid. Dat was niet het geval. De Cauwer was een van de genodigden. Hij hoorde Merckx en Kopecky dus zeggen dat ze met elkaar verder wilden als man en vrouw.

Kopecky en Merckx zagen er heel gelukkig uit

De 76-jarige De Cauwer pakte uit met een kwinkslag over zijn eigen leeftijd, maar had vooral heel goed nieuws te vertellen over Lotte en Axel. "Ze zagen er heel goed en heel gelukkig uit." Ze zijn er in elk geval ook goed in geslaagd om de lippen op elkaar te houden over hun huwelijk. Vooraf was niet uitgelekt dat ze zouden trouwen.

Eind 2025 kwam naar buiten dat Kopecky een nieuwe relatie had en Axel Merckx haar nieuwe partner was. Zo vertelde Kopecky dat ze niet meer alleen thuiskwam, zonder de naam van haar partner te onthullen. Het was niet de bedoeling om met hun relatie uitgebreid in de media te komen, maar ze wilden die ook niet verborgen houden.

Eddy Merckx kon niet aanwezig zijn



Voordat ze elkaar eeuwige trouw beloofden, was het niet bekend dat Kopecky en Merckx verloofd waren. In tegenstelling tot Eddy Merckx, die wegens zijn gezondheid moest passen, was De Cauwer dus wél aanwezig. Ook voormalig profvoetballer Gilles De Bilde zou bij de ceremonie aanwezig zijn geweest.